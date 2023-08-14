鄭文燦認「當壞人」　曝曾致電許淑華：災區可能很嚴重

▲卡努颱風災區持續進行搶修復原。（資料照／南投縣政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

卡努颱風外圍環流重創南投縣仁愛鄉，引發中央地方互槓。行政院副院長鄭文燦今（14日）證實，8月4日曾致電南投縣長許淑華提醒「仁愛鄉、信義鄉災區可能會很嚴重」。他自稱，無意指責任何人，但在防災整備上要強制撤離，雖然要當壞人，但這是法定義務。

鄭文燦今天上午出席亞灣2.0智慧科技創新園區聯合招商說明會時證實，自己在8月4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒她仁愛鄉、信義鄉災區可能會很嚴重，表達中央會全力支持；隔天早上去南投參加災害應變會議時，也跟行政院長陳建仁視訊；而8月3日及4日水保署公告土石流黃色、紅色警戒，也有主動致電到南投災害應變中心，希望盡早執行保全戶撤離計畫。

鄭文燦說明，當時撤離的保全戶應當為464人，不過只撤離94人，這也造成後來有人受困，有病患必須要後送，甚至有部分用空勤總隊後送。他強調，防災階段有SOP，他無意指責任何人，希望所有地方政府都必須按照《災害防救法》規定，強制撤離是法定義務，「雖然做壞人，雖然事後不一定有任何人員傷亡，但這個是必要的」。

鄭文燦說明，他曾任8年桃園市長，每次災害來臨前平均強制撤離300多人，相信高雄市長陳其邁在處理災害也是同樣的態度。

另對於災後復原工作，鄭文燦說明，中央在農損、路損，以及災後重建上，會給南投縣最充分支持，其中家園重建會以工代賑提供1個月新台幣2萬6400元補助，名額超過800人，另有房屋全毀補償25萬跟50萬，以及提供租金補貼。