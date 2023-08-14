出席紐約僑宴　賴清德：盼以重建自由塔勇氣壯大台灣

▲賴清德前往緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德過境美國紐約，於美國時間13日中午（台灣時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士宴會，現場700多位僑胞齊聚。賴清德談及，美國曾遭遇911恐怖攻擊的衝擊，倒塌的雙子星原址已重建「自由塔」，「希望我們能以重建自由塔的勇氣，壯大台灣」。

賴清德表示，感謝美國不懼壓力，秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，協助過境；此外，也感謝僑胞們熱情參與僑宴，大家不遠千里相聚在自由女神像所在地、世界之都紐約，至少有三層緣份，「有共同情感、有共同價值、還有共同目標」。

賴清德談及，台灣的努力獲國際社會支持，世界各地重要政治領袖也紛紛到台灣，用行動表達對台灣支持，因此，一定要「國內團結、國外合作」，國內政黨也許在選舉時會有競爭，但面對極權威脅，每個政黨都應該要把國家的利益擺在政黨利益之前，在這關鍵時刻，他承諾「不管極權主義對台灣的威脅有多大，絕不畏懼退縮，一定堅持民主自由的價值」，還要分享民主理念，讓印太地區的人民追求自由民主人權時，將台灣視為一座耀眼的燈塔。

賴清德說，台灣的安全是世界的安全議題，台海的和平屬於全球的和平，當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平，「我們已經走在正確的道路上面，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕、走回頭路，一定要勇敢堅強在民主的道路上持續壯大台灣」，他將會繼續總統蔡英文的四個堅持，力行和平4大支持行動方案，只要能夠確保尊嚴對等，願意進行兩岸的對話合作，謀求印太和平穩定。

賴清德回憶，4年前，他也到紐約，跟大家見面，他還記得當時說希望用自由女神精神守護台灣，美國曾遭911恐怖攻擊，但倒塌的雙子星在原址已重新建立自由塔，希望能以重建自由塔的勇氣壯大台灣；4年後，他再度來到紐約，他的想法沒有改變，未來會持續守護台灣、壯大台灣，打造一個創新繁榮台灣。

包括總統府國策顧問田詒鴻、林見松、秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、外交部次長俞大㵢、駐美國代表處大使蕭美琴、駐紐約辦事處大使李光章、 僑務委員會委員長徐佳青、「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、紐約中華公所主席曾偉康、紐約臺灣會館理事長蘇春槐等亦出席是項午宴；AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）也以視訊方式參與。