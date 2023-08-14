館長批台電虧損因綠電　鄭文燦駁抹黑：國際燃油煤炭漲2至3倍

▲行政院長鄭文燦接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢開直播質疑，台電大量收購再生能源，導致虧損新台幣4000億元。對此，行政院副院長鄭文燦今（14日）駁斥，政府面對國際電價高漲，燃油煤炭價格漲了2至3倍，採取「凍漲策略」，與馬政府「一次漲足」是完全不同，呼籲外界勿因政治立場不同任意抹黑。

鄭文燦今天出席「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會時接受媒體聯訪說，台電主要虧損是因國際燃油煤炭價格高漲達2至3倍，再生能源購買所佔的數字為589億，約6.17%，並非發展綠電造成虧損；台電去年營運成本是9000多億，其中燃料成本是6163億，佔總成本約8成以上，事實上，鄰近的日韓分別虧損8800億7500億，國際的電價高漲，台灣採凍策略，與馬政府一次漲足，是完全不同的。

鄭文燦表示，政府希望降低對民生、物價的影響，也降低通膨壓力，因此，由台電、中油吸收虧損，目前也看出，台電連續兩年累積5千多億的虧損，今明兩年都要撥補預算來撐住台電，所以問題根源來自俄烏戰爭所帶來的燃料高漲。

鄭文燦強調，不要因為政治立場不同任意抹黑。他說，綠電極大化，是台灣高科技永續發展，接軌國際必要的路線。