　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

▲▼逛全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲炸裂新學期，全國電子推「我的開學我作主」，筆電好康自己選，開學升級裝備揪等這一刻！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

不少眼尖的網友發現，全國電子陸續推出新型態門市，明亮寬敞的店內空間、潮流時尚家電一應俱全，還有門市人員熱情親切服務，為消費者提供嶄新的購物體驗！不必老是羨慕YouTuber搶先開箱，走訪全國電子實體門市，你也能第一手接觸最新款3C家電，還能享有各種優惠一站購齊。不論是消暑氣的涼夏家電或是開學季採買新鮮人必備筆電，全國電子最強優惠攻略搶先看～喜歡通通打包帶回家，早買早享受！

想買3C家電，還在拼命爬網友評比？老司機都知道不如實際走一趟實體門市最準確！到全國電子不只看得到、摸得到，讓你親自體驗產品功能和效能，還有專業的服務人員可以交流，獲得最直接的購物建議與資訊，更有眾多獨家好康優惠。

優惠一：新鮮人筆電買起來、加碼抽2萬助學金

▲▼全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲全國電子推出「我的開學我作主」活動，讓新鮮人按照需求入手開學必備筆電及電腦週邊，最高可抽2萬助學金和最新款iPhone。

正打算買筆電的人注意！全國電子推出「我的開學我作主」活動，購買指定商品可享延長保固一年、12期0利率優惠、最高還可現折2,000元等福利，9/30前購買指定筆電再送1萬元家電購物金，還可再抽最新款iPhone數支。有舊電腦/舊平板/舊手機的學生有福啦，拿不要的換想要的趁現在，舊換新最高現折$50900。

高CP值筆電首推ACER A715效能筆電，不論是打報告交作業或是寫程式，通通都能輕鬆搞定；休閒時喜歡打電動舒壓的人，則推薦ASUS TUF F15 FX507ZV4電競筆電，讓你玩遊戲不卡卡；3C重度使用者則推薦入手三星Odyssey G7 S32BG700EC 32型4K聯網電競螢幕，不僅擁有高畫質的視覺享受，遇到趕報告、追劇、玩遊戲…即使長時間使用，也能輕鬆解放肩頸和眼球。

▲▼全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲最潮新機種Samsung Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5也可在全國電子預購。

近期最潮話題新機Samsung Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，也可在全國電子預購，取貨就送三星配件購物金、上網登錄送一年螢幕意外險、Samsung Wallet悠遊卡開卡送回饋金，還可享分期0利率指定銀行再送回饋金等，超多優惠手刀購。

不只新鮮人開學買筆電、宿舍租屋必備的數位商品、小家電、生活用品，買滿5千元還可抽最新款iPhone，更有機會享舊換新0元帶筆電回家，以及專屬周邊加購優惠。此外，全國電子更加碼現折大方抽，最高可抽中2萬元助學金及原廠好禮送，不論你是新鮮人還是一般家庭，都值得把握機會入手順便試試手氣。

優惠二：涼夏家電入手正優惠　政府補助最高5千

▲▼逛全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲全國電子針對夏季必備的空調推出9折優惠，加碼延長保固及總統級精緻安裝服務。

夏季炎熱昏昏沉沉也降低了生活效率，選購節能電器不只爽爽吹個涼快，提升生活品質還能省荷包。全國電子針對夏季必備的空調推出9折優惠，還可加價7990~11,999元入手Honeywell淨味空氣清淨機、SHARP自動除菌離子除濕機、Dyson二合一空氣清淨機；購買富士通指定機型最高現折萬元、三菱電機指定機型現折2千，再享8年免費延長保固、總統級精緻安裝、周末環保日最高再送2,000元，還有政府節能補助最高5,000元。

▲▼逛全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲全國電子貼心提供指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機「30天免費體驗、不滿意全額退費」的服務，實在揪感心。

購買洗衣機、冰箱享有滿5千送5百折價券優惠，再送獨家滿額禮，最優可把任天堂Switch主機、Samsung平板帶回家；買LG冰箱、洗衣機、乾衣機滿5萬元，綁定全國電子LINE會員登錄抽免曬衣乾衣機；買電視指定單品同享滿5千送5百折價券，滿額還可把禾聯掃地機、鐵三角無線耳機帶回家。

不僅如此全國電子貼心提供指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機「30天免費體驗、不滿意全額退費」的服務，實在揪感心～值得送上5星好評！更棒的是，響應全球永續趨勢，選購節能環保機型的洗衣機、冰箱及空調，都可享政府補助最高5千元，別再省小錢花大錢，手刀淘汰老舊家電，輕鬆涼爽一夏啦！

▲▼逛全國電子夏日優惠攻略一次看。（圖／業者提供）

▲全國電子今夏推出眾多優惠拚手速，必須親自走一趟全國電子新型態門市親眼看、親手摸、感受揪感心的頂級服務。

還在觀望如何搶購新鮮人開學筆電、涼夏家電CP值最高嗎？全國電子今夏推出眾多優惠拚手速，必須親自走一趟全國電子新型態門市親眼看、親手摸、感受揪感心的頂級服務，再加上專業人員的建議，讓大家精準買對，人人都是超有效率的智慧生活家！

開學優惠情報 https://risu.io/IUYAW

ET快訊
明鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外
郭書瑤哽咽道歉！　隔13年跳《Honey》認了：對舞台已經很
「最美禮生」夜市肩帶滑落！露一片雪白…急伸手遮胸
LIVE／高虹安詐46萬明細曝光！轟北檢最大笑話　直擊搶救大
才遭台粉轟敷衍…三上悠亞「引退活動慘滯銷」
快訊／五互集團女總裁現身道歉　受害人暴動
DJ SODA遭多人集體摸胸！　她崩潰發抖
天氣三階段變化！雨區增「大雨轟炸半個台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

2023蘋果發表會預測！從iPhone 15到iPad　這次還會有驚喜嗎？

「最便宜」iPhone系列大升級　將搭載iPhone 15 Pro獨家功能

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

iPhone 14 Pro電力狂掉　外媒爆「iOS 17 Beta」是幫兇

蘋果A17仿生晶片外媒跑分曝光！　單核成績較A16提升31%

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

輪船漏油！海龜滿身汙漬　暖心泰國人幫清理、擦殼

新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

2023蘋果發表會預測！從iPhone 15到iPad　這次還會有驚喜嗎？

「最便宜」iPhone系列大升級　將搭載iPhone 15 Pro獨家功能

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

iPhone 14 Pro電力狂掉　外媒爆「iOS 17 Beta」是幫兇

蘋果A17仿生晶片外媒跑分曝光！　單核成績較A16提升31%

iPhone 15模型機6大改變！　「邊框收窄」改採Action按鈕

路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

農曆7月會避免「住飯店」？全場秒曝1事比鬼恐怖：更崩潰

夜店慶祝生日突然在地上昏倒　女「被拖進小房間」幾小時後死亡

彰化人歡呼！第一家百貨今動工　中友：預計招230品牌進駐

住旅店「一早6:30被破門」　情侶驚醒嚇壞！網怕爆：細思極恐

年薪百萬男眼看台中房價飆漲　悲吐：1字頭時沒買很後悔

布裘夫婦離婚糾纏7年終於落幕？　1關鍵原因讓她投降「不能再繼續了」

欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池　今正式啟用

孽緣比正緣多！最強「渣男渣女吸引機」TOP3星座

美日韓外長明早視訊會議　「福島核廢水」未列入元首峰會討論議題

3C家電熱門新聞

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

iPhone SE4爆料　具備「操作按鈕」、Face ID

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

iPhone 15模型機曝！　盤點6大改變

2023蘋果發表會預測

iPhone 14 Pro電力狂掉　外媒爆「iOS 17 Beta」是幫兇

YouTube首頁「一片空白」！Google新規上路　快檢查設定

蘋果A17仿生晶片外媒跑分曝光！　單核成績較A16提升31%

三星Z Flip5折40萬次曝驚人結果

iPhone 15系列規格曝　爆料：晶片速度升級

iPhone太耗電？專家：兩種App惹得禍

傳iPhone 15沒升到8GB！果粉失望：安卓都有24GB

iPhone 15模型機透露的5大改變

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

南韓啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）今年加入中職樂天桃猿啦啦隊，一舉一動備受關注。她13日在IG上傳生活照，第一張選擇放白色比基尼美照，引來粉絲暴動，「我好暈」、「一個字，正！」還有網友轉傳到PTT，「我們多慧，在IG po比基尼照秀身材，看得我都硬了」，瘋狂大讚無敵。

「阿宏3.0」正妹神似李多慧　驚魂過後繼續遊高雄

「阿宏3.0」正妹神似李多慧　驚魂過後繼續遊高雄

李多慧「裸香肩入浴」辣曬腹肌　撒嬌：不想起床

李多慧「裸香肩入浴」辣曬腹肌　撒嬌：不想起床

樂天女孩籃籃曝李多慧「私下天使個性」！本尊親回應

樂天女孩籃籃曝李多慧「私下天使個性」！本尊親回應

李多慧大讚「台男有3優點」

李多慧大讚「台男有3優點」

關鍵字：

全國電子李多慧

讀者迴響

熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面