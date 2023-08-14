新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

▲炸裂新學期，全國電子推「我的開學我作主」，筆電好康自己選，開學升級裝備揪等這一刻！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

不少眼尖的網友發現，全國電子陸續推出新型態門市，明亮寬敞的店內空間、潮流時尚家電一應俱全，還有門市人員熱情親切服務，為消費者提供嶄新的購物體驗！不必老是羨慕YouTuber搶先開箱，走訪全國電子實體門市，你也能第一手接觸最新款3C家電，還能享有各種優惠一站購齊。不論是消暑氣的涼夏家電或是開學季採買新鮮人必備筆電，全國電子最強優惠攻略搶先看～喜歡通通打包帶回家，早買早享受！

想買3C家電，還在拼命爬網友評比？老司機都知道不如實際走一趟實體門市最準確！到全國電子不只看得到、摸得到，讓你親自體驗產品功能和效能，還有專業的服務人員可以交流，獲得最直接的購物建議與資訊，更有眾多獨家好康優惠。

優惠一：新鮮人筆電買起來、加碼抽2萬助學金

▲全國電子推出「我的開學我作主」活動，讓新鮮人按照需求入手開學必備筆電及電腦週邊，最高可抽2萬助學金和最新款iPhone。

正打算買筆電的人注意！全國電子推出「我的開學我作主」活動，購買指定商品可享延長保固一年、12期0利率優惠、最高還可現折2,000元等福利，9/30前購買指定筆電再送1萬元家電購物金，還可再抽最新款iPhone數支。有舊電腦/舊平板/舊手機的學生有福啦，拿不要的換想要的趁現在，舊換新最高現折$50900。

高CP值筆電首推ACER A715效能筆電，不論是打報告交作業或是寫程式，通通都能輕鬆搞定；休閒時喜歡打電動舒壓的人，則推薦ASUS TUF F15 FX507ZV4電競筆電，讓你玩遊戲不卡卡；3C重度使用者則推薦入手三星Odyssey G7 S32BG700EC 32型4K聯網電競螢幕，不僅擁有高畫質的視覺享受，遇到趕報告、追劇、玩遊戲…即使長時間使用，也能輕鬆解放肩頸和眼球。

▲最潮新機種Samsung Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5也可在全國電子預購。

近期最潮話題新機Samsung Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，也可在全國電子預購，取貨就送三星配件購物金、上網登錄送一年螢幕意外險、Samsung Wallet悠遊卡開卡送回饋金，還可享分期0利率指定銀行再送回饋金等，超多優惠手刀購。

不只新鮮人開學買筆電、宿舍租屋必備的數位商品、小家電、生活用品，買滿5千元還可抽最新款iPhone，更有機會享舊換新0元帶筆電回家，以及專屬周邊加購優惠。此外，全國電子更加碼現折大方抽，最高可抽中2萬元助學金及原廠好禮送，不論你是新鮮人還是一般家庭，都值得把握機會入手順便試試手氣。

優惠二：涼夏家電入手正優惠 政府補助最高5千

▲全國電子針對夏季必備的空調推出9折優惠，加碼延長保固及總統級精緻安裝服務。

夏季炎熱昏昏沉沉也降低了生活效率，選購節能電器不只爽爽吹個涼快，提升生活品質還能省荷包。全國電子針對夏季必備的空調推出9折優惠，還可加價7990~11,999元入手Honeywell淨味空氣清淨機、SHARP自動除菌離子除濕機、Dyson二合一空氣清淨機；購買富士通指定機型最高現折萬元、三菱電機指定機型現折2千，再享8年免費延長保固、總統級精緻安裝、周末環保日最高再送2,000元，還有政府節能補助最高5,000元。

▲全國電子貼心提供指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機「30天免費體驗、不滿意全額退費」的服務，實在揪感心。

購買洗衣機、冰箱享有滿5千送5百折價券優惠，再送獨家滿額禮，最優可把任天堂Switch主機、Samsung平板帶回家；買LG冰箱、洗衣機、乾衣機滿5萬元，綁定全國電子LINE會員登錄抽免曬衣乾衣機；買電視指定單品同享滿5千送5百折價券，滿額還可把禾聯掃地機、鐵三角無線耳機帶回家。

不僅如此全國電子貼心提供指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機「30天免費體驗、不滿意全額退費」的服務，實在揪感心～值得送上5星好評！更棒的是，響應全球永續趨勢，選購節能環保機型的洗衣機、冰箱及空調，都可享政府補助最高5千元，別再省小錢花大錢，手刀淘汰老舊家電，輕鬆涼爽一夏啦！

▲全國電子今夏推出眾多優惠拚手速，必須親自走一趟全國電子新型態門市親眼看、親手摸、感受揪感心的頂級服務。

還在觀望如何搶購新鮮人開學筆電、涼夏家電CP值最高嗎？全國電子今夏推出眾多優惠拚手速，必須親自走一趟全國電子新型態門市親眼看、親手摸、感受揪感心的頂級服務，再加上專業人員的建議，讓大家精準買對，人人都是超有效率的智慧生活家！

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