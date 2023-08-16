李多慧0偽裝搭捷運！「有被認出嗎」她甜笑：大家對我沒什麼興趣

記者曾筠淇／綜合報導

明星、名人搭乘大眾交通運輸工具時，若沒有特別喬裝，常會被其他人認出。不過，南韓啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）近日分享影片時，卻透露「大家都對我沒什麼興趣」，搭捷運時，不太有人一直看她。

李多慧近日在YouTube頻道發布「在台灣休假的期間在幹嘛..? / 我最喜歡的台灣,韓國美食1位 / 台北101 / 試搭捷運 / 李多慧」的影片，她透露這是她到台灣後的第一次休假，所以特別約了朋友。

兩人碰面後，李多慧先向好友說，她覺得搭乘捷運很有趣，下個月要再坐一次。接著好友詢問，「你坐捷運不會大家都在看你嗎？」李多慧則甜笑著搖頭，「還好，其實大家都對我沒什麼興趣」。

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▲▼李多慧笑說，「大家都對我沒什麼興趣」。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

後來李多慧和好友到韓式料理「兩餐」用餐，她說，「我在台灣一直在找辣炒年糕的口袋餐廳」，想不到就接到兩餐的邀請，讓她非常感謝。

雖然李多慧說，她在捷運上沒有被特別關注，不過本站曾報導《信義區吃飯突騷動！轉頭見「李多慧」0偽裝現身 鄉民大讚：腰好細》，李多慧當時在信義區現身，引發騷動。ATT 4 FUN粉專也發文，直呼「可甜可辣李多慧女神降臨！」並貼出照片。而從畫面可見，其實有不少粉絲站在兩餐外，並朝店內看、拿手機拍攝，可見李多慧人氣之高。