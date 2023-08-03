李多慧「裸香肩入浴」辣曬腹肌　撒嬌：不想起床！男友視角片曝

▲李多慧鬧鐘訂4時39分。（圖／翻攝自李多慧YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）今年加入中職樂天桃猿啦啦隊，一舉一動都受到關注，最近貼出工作的Vlog影片，有早上賴床的可愛片段，還有性感的入浴畫面，為了搭到10點的飛機飛往台北，早上4時45分就起床準備了，只要有空檔就會抓緊時間練習舞蹈，網友看完後大讚「滿滿的敬業精神」。

李多慧在YouTube上傳新影片，紀錄從韓國搭飛機來台灣應援的一天，早上4時40分起床，決定賴床再睡5分鐘，5分鐘過後才心不甘情不願地離開床。走到浴室之後，李多慧先確認一下空腹的狀況，接著開始刷牙、洗臉、洗頭，共花了1小時，接著又花了22分鐘吹頭髮，全部整理完畢後又躺回床上休息。

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就算小小賴床一下，還是會在規定的時間內做完所有事情，李多慧到達機場已經是9時50分了，很幸運坐到一個隔壁沒有人的位置，吃完飛機餐後，李多慧抱著枕頭在機上補眠，睡覺的可愛畫面全被拍下。

▲▼為了搭10點的飛機，李多慧天還沒亮就起床。（圖／翻攝自李多慧YouTube）



下飛機抵達球場，開始一整天的工作，先是在烈日下練習一個多小時的投球，為生涯首度開球儀式做準備，希望能夠完美開球，獲得觀眾的稱讚；吃完晚餐回到飯店，李多慧抓緊時間練舞，還特地換上表演的服裝，避免上場有意外發生，一路練到凌晨3時才入睡，隔天早上出門前，也對著鏡子認真地練習舞步。

只要有空檔時間，李多慧就會對著鏡子練舞，認真敬業的模樣，讓許多網友豎起大拇指稱讚，「多慧真的很努力，值得大家肯定，她的舞蹈也是非常棒100分」、「台上一分鐘，台下十年功，看到多慧做每件事都是重複練習再練習，真的很佩服」、「每一次的演出都是經過無數次排練出來」、「每個禮拜就是在等多慧的影片，看得出來多慧真的很認真」。

▼在飛機上補眠的可愛多慧。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

