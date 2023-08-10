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北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

▲小孩,孩子,姊弟,小朋友,幼兒園。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲北市幼兒園M姓男師對6名女童猥褻、性侵遭起訴。（示意圖／stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

台北市某幼兒園M姓男老師，涉嫌在今年以講故事為由，先後將6名女童抱上大腿，然後隔著褲子按壓或把手伸進內褲裡性侵，有被害女童晚上睡前和母親聊天時提起「老師伸我褲子」，驚覺不對勁，連夜前往婦幼隊報案驗傷，檢警循線找到其他5名女童受害，並將M男聲押禁見，10日依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴M男。

據了解，年約30歲的M男到這間幼兒園授課約2年期間，也曾被另名幼童父母指控涉嫌性侵，但因當時幼童下體未驗出傷痕、加上監視器沒拍到，被檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

2022年寒假後，幼兒園開學，某天1名女童在家中由媽媽哄著睡覺時，述說白天在幼兒園發生的事，女童比手畫腳地說：「老師伸我褲子」，她當下有問老師：「不是說不能隨便讓人家摸嗎？」「難道你喜歡人家摸你的小雞雞？」女童轉述M男回答「應該不願意」。

▲桃園市某國小家長控訴就讀小四女童長期遭班上男同學以拳腳相向，甚至踹踢下體等處霸凌，教育局今天指出，已展開性平調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲首先發難的受害女童反問男師「你喜歡人家摸你的小雞雞嗎？」男師表示不願意。（示意圖／pixabay）

家長一聽這段敘述，馬上把裝在房內的嬰幼兒監視器記憶卡拔出來，帶著女兒到台北市婦幼隊報案並驗傷，一直到大半夜3、4點才回家，因為女童的描述中，也提到另名女童受害，婦幼隊請家長協助，隔天在不驚動園方的情形下，到幼兒園門口趁另名女童上課時，提醒她們家長注意。

這一查不得了，女童們一個牽一個的說出更多受害人的綽號，有被害人說如果不讓M男摸，「會被用消毒水打臉」，同時舉起自己的手做出揮打自己頭部的動作。還有女童問家長：「老師會是壞人媽？為什麼這樣做」。

檢警查出總計有6名女童曾被M男以講故事等理由，抱到自己大腿上，讓女童面朝著大家，他則伸手隔著裙、褲按壓下體，或直接伸進內褲裡性侵。檢察官緊急指揮婦幼隊拘提M男到案後，向法院聲請羈押獲准，M男一度坦承對3女猥褻、對3女指侵，沒想到之後卻又改口否認有指侵，狡辯是因為律師說趕快承認比較容易獲得交保機會，目前M男仍在押中。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲幼兒園園長揚言控告將事件po上網的家長涉嫌妨害名譽。（示意圖／pxhere）

案件偵查期間，正值暑假，幼兒園準備新學期擴大招生，有被害女童家長看不下去，在7月間上Dcard抱怨，有這樣的老師，園方卻坐視不管，只想繼續招生賺錢，園長因為被指控的M男是自己兒子，竟要家長把文章下架，除了揚言提告妨害名譽，還開說明會告訴其他家長「她們這樣說，會讓妳們的孩子也被貼上遭性侵的標籤，其實M男很認真，是被警方刑求逼供才認罪的」。

檢警調查，更進一步發現，園長曾試圖說服受害女童，M男把手放到她們的下體，是要「托著身體」，以免女童們從大腿上掉下去，檢察官最後依對未成年猥褻、加重強制性交等罪起訴M男，並將建請法院繼續收押M男。

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