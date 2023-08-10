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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南女幼師出軌學生爸被抓包　原配扯馬尾遊街示眾

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙一名女幼稚園教師出軌學生家長，被男方的妻子在家中直擊，憤而將其帶到家附近遊街示眾，過程中扯著女幼師的馬尾，還不斷辱罵該名女幼師，而這名女幼師則是緊閉雙眼，搖頭晃腦的任其擺佈，神情萎靡，精神狀態似乎相當不濟。

▲湖南長沙一名女幼師出軌學生家長被元配抓包帶去遊街示眾。（圖／翻攝微博）

▲湖南長沙一名女幼師出軌學生家長被元配抓包帶去遊街示眾。（圖／翻攝微博，下同）

《海峽都市報》報導，8月9日，湖南。網友爆料一幼兒園女老師疑似出軌學生爸爸，被學生媽媽抓到後遊街示眾，隨後女老師被迫發朋友圈道歉。涉事幼兒園，稱該老師已辭職，事發後女幼師已報警。

▲湖南長沙一名女幼師出軌學生家長被元配抓包帶去遊街示眾。（圖／翻攝微博）

透過網傳影片可以發現，這名被出軌的妻子抓著女幼師的馬尾，邊走邊講著，「大家看啊，這是小三，被我抓到和我老公在一起，還在我們新房裡面....。」過程中，女幼師雙眼緊閉，精神狀態似乎不是很好，被脅迫著跟著遊街。

▲湖南長沙一名女幼師出軌學生家長被元配抓包帶去遊街示眾。（圖／翻攝微博）

據了解，這名妻子還拿走女幼師的手機，透過她的手機「自發」朋友圈，向親朋好友們自曝「自己是小三」，請求原配的原諒等等。

影片傳開後，部分網友認為，「這明顯違法了」；「同情元配，但也不能這樣」；「怎麼不抓男生遊街」；「男生不開門，小三進的了家門？」；「道德上給予譴責，行為上就.....」。
 

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