「最貴吃到飽」下架加拿大生蠔！遭疑重金屬超標　業者否認原因曝

▲饗A JOY主打高檔食材吃到飽。（圖／記者蔡惠如攝）

記者黃士原、洪巧藍／台北報導

全台最貴Buffet「饗 A JOY」上個月才在台北101大樓盛大開幕，但卻傳出加拿大生蠔忽然下架，而衛福部食藥署本周公布邊境檢驗違規產品中，剛好有一批加拿大進口的生蠔重金屬鎘超標，兩者關係引發聯想。不過，業者回應，加拿大生蠔下架是因為日本生蠔人氣較高，與上述檢出重金屬無關。

食品藥物管理署1日公布最新邊境檢驗結果，河馬生鮮股份有限公司從加拿大進口一批總重312公斤的「生蠔(CRASSOSTREA GIGAS)」，被檢出重金屬鎘2mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」鎘在貝類(不含殼)限量為1mg/kg，超出標準需依規定退運或銷毀。

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傳出這批生蠔就是要供應「饗 A JOY」，巧合的是，餐廳原本供應日本及加拿大兩種產地生蠔，但加拿大生蠔本周已下架。饗賓集團澄清，主要是因為從試賣到開幕初期，日本生蠔人氣都比加拿大生蠔高，因此庫存用完後就不再供應加拿大生蠔，此衡量初衷與近期加拿⼤⽣蠔檢驗不合規無任何關聯。

饗賓集團也強調，饗 A Joy餐廳供應之進⼝⽣蠔皆有送檢合格證明，確保供應最安⼼無虞之料理，其中進⼝加拿⼤⽣蠔更取得⾷藥署檢驗合格證明，營業現場也有標⽰產地來源供消費者檢視。

▼有關進口生蠔一事，饗A Joy稍早發布聲明稿。（圖／饗賓餐旅提供）

針對進口生蠔報驗，食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，今年截至7月31日止，邊境報驗993批生蠔、合計146752公斤，來源國以日本、法國為大宗，其中日本占比最多達到48%，法國其次達41%，其餘還包含愛爾蘭、加拿大、美國、英國。

該批河馬公司報驗的加拿大生蠔是今年第一批不合格，即起針對「加拿大生蠔」採「加強抽批」提昇比例至20%~50%，如果再有1批違規，則會提昇至逐批查驗，後續必須有5批合格且數量達原本的三倍，才會調降成一般抽批；其餘國家生蠔則維持一般抽批。