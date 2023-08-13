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AirPods忘在海底撈！店員撿到竟帶回家　她一看定位怒了

海底撈火鍋。（圖／黃士原攝）

▲海底撈板橋店員工把撿到的耳機帶回家，讓原PO氣得上網發文痛斥「根本小偷！」（示意圖／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女子10日到新北市板橋的海底撈用餐，不料回家時發現AirPods pro遺落在店內，於是用手機定位確認了位置，並請店經理協助尋找。不過，隔天一早，她竟發現耳機定位跑到了樹林，直到報警處理，才發現是員工把耳機帶回家，而且期間反覆開啟充電盒，讓她氣得痛批「海底撈真的超扯，根本是小偷吧！」

原PO在Dcard發文指出，當時她在店內用餐時有看影片，所以回家後立刻想到AirPods pro可能掉在店內，後來經定位功能確認，耳機當晚11點多還在板橋海底撈店內，於是請店經理幫忙尋找，怎料隔天上午11點再次看定位，耳機竟已跑到樹林區。

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當下原PO大驚，不禁心想「一定是放在椅子上，被下一組客人偷了」，所以立刻打給海底撈板橋店，請店家幫忙調閱監視器，否則等竊賊重新設定，可能就再也定位不到耳機。為此，她甚至趕到樹林警分局做筆錄，但後來看了定位一整天，耳機都在樹林。

當晚8點多，原PO接到海底撈板橋店來電，一名主管聲稱「我們的服務人員收桌時看到你們的耳機，於是放在口袋，然後就帶回家了」。不過，原PO不解詢問「可是我看定位，我的耳機（充電盒）被反覆開啟，代表有被使用...」對此，主管稱要再詢問了解，便掛了電話。

隔天，原PO請男友到海底撈拿回耳機，主管則解釋「那個同事家裡有小孩，所以可能不小心打開（充電盒）」，隨後贈送一袋零食作為補償。原PO說，雖然是他們自己弄掉耳機，但越想越不對勁，「怎麼會帶回去一整天，直到晚上才告訴自己的主管不小心把客人的東西帶回去？是不是有點誇張？」

根據《東森新聞》報導，海底撈回應，員工未即時交接，而引起雙方誤解，已經親自向顧客溝通及說明，事發門市也已加強教育訓練。

▼AirPods Pro。（示意圖／資料照）

▲AirPods Pro開箱初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

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