「海底撈」回魂！上半年淨利預期「成長29倍」

▲北京的海底撈門市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

跨國連鎖火鍋店「海底撈」30日晚間發出正面盈利預告，截至今年6月30日，持續經營業務淨利潤預計不低於22億元（人民幣），為去年同期0.72億元的29倍。

海底撈在公告中提到，去年上半年海底撈（包括海底撈及附屬公司的持續經營業務及已終止經營業務，即特海的業務）的總收入約為168億元，錄得淨虧損約2.67億元。

對於上半年的業績大漲，海底撈表示，上半年營收增長主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門市重開後，餐廳數目同比增加。

對於利潤的增加，海底撈說，主要由於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。

海底撈還在公告中提到，今年上半年，集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作。此外，集團也嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

海底撈2021年開始「糾偏」擴張策略，並於同年11月開啟「啄木鳥計劃」，關閉了近300家經營不佳的門市。2022年，海底撈繼續放緩拓店速度，並在當年9月啟動「硬骨頭」計劃，將關停的部分門市得以重新開業。