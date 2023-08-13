鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！　陰帝普渡三公點名警告

▲8月16日即進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

3天之後鬼門開（國曆8月16日、農曆7月1日），加上2023年適逢60年一次的「黑兔年」，代表風險較多，不論是生活習慣或是出外遊玩都需要特別留意，就算不相信也不要鐵齒。對此，全台宮廟神明陸續發出警告，提醒民眾「鬼月」需注意的事項。

全台首邑縣城隍－城隍爺

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位於台南市的全台首邑縣城隍廟，城隍大駕日前特別交代，今年農曆7月必須留意「火與電」。

高雄地嶽殿－東嶽大帝

廟方7月10日稱濟世開壇時，第一件事情就是告知芸芸眾生：「於農曆7月底至年底全省要注意火災和水災」，雖然這範圍很大，但不得不防範，尤其最近持續有地震的發生，千萬不能太大意，注意安全，做任何事情都要特別小心。

▲城隍爺、嶽帝爺同步示警，農曆7月要留意「火事」。（圖／文史工作者謝奇峰提供）

東寧清水祖師宮－陰帝普渡三公

東寧清水祖師宮昨8月12日在臉書發文表示，本宮陰帝普渡三公指示，今年農曆七月特別注意的姓氏，包括吳、陳、郭、張、林（車關、水關）。

開台聖地三老爺宮－馬府千歲

巧合的是，台南開臺聖地三老爺宮昨12日也發文，表示馬府千歲降駕提醒，眾弟子7月行事謹慎小心，特別需要注意「遠水」。