明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外

▲鬼門開倒數。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

明日（周二）深夜11時將鬼門開，擁有52年歷史的台南「土虱堀聖興宮」，主祀的天上聖母降駕聖諭，提醒眾人農曆七月期間，盡量避免從事三種活動，否則容易受到驚嚇或發生意外。

「土虱堀聖興宮」在臉書粉專發文指出，「一年一度民俗月快到了，本宮則於今天癸卯年六月廿四日，舉行收兵儀式。五營將軍放暑假囉！」

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同時，主祀的天上聖母（媽祖）也降駕聖諭，表示農曆七月期間，盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，故精神比起上午較虛弱不佳；再來是傍晚後不宜山區活動，因為晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外；最後是盡量別到野外戲水，因海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易發生危險。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，全台宮廟神明都陸續發出警告，提醒民眾「鬼月」需注意的事項。像是「東寧清水祖師宮」指示，今年農曆七月特別注意的姓氏，包括吳、陳、郭、張、林（車關、水關）。還有位於台南的「全台首邑縣城隍廟」，城隍大駕日前特別交代，今年農曆七月必須留意「火與電」。

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