　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲鬼門開倒數。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

明日（周二）深夜11時將鬼門開，擁有52年歷史的台南「土虱堀聖興宮」，主祀的天上聖母降駕聖諭，提醒眾人農曆七月期間，盡量避免從事三種活動，否則容易受到驚嚇或發生意外。

「土虱堀聖興宮」在臉書粉專發文指出，「一年一度民俗月快到了，本宮則於今天癸卯年六月廿四日，舉行收兵儀式。五營將軍放暑假囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，主祀的天上聖母（媽祖）也降駕聖諭，表示農曆七月期間，盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，故精神比起上午較虛弱不佳；再來是傍晚後不宜山區活動，因為晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外；最後是盡量別到野外戲水，因海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易發生危險。

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，全台宮廟神明都陸續發出警告，提醒民眾「鬼月」需注意的事項。像是「東寧清水祖師宮」指示，今年農曆七月特別注意的姓氏，包括吳、陳、郭、張、林（車關、水關）。還有位於台南的「全台首邑縣城隍廟」，城隍大駕日前特別交代，今年農曆七月必須留意「火與電」。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
高虹安恐丟市長職位！　檢方出招
遺體一搬就碎！　夏威夷仍有1302人失蹤
快訊／高虹安遭起訴　民眾黨回應了
馮提莫癌末首直播「嗓音狀態曝光」　唱到最後聲音變了
帳單來了！6、7月電費暴增　冷氣控崩潰：真的會死
豪宅千萬現鈔遭竊！　保全趁卡努侵台下手
快訊／2縣市大雨特報！　警戒區域出爐
快訊／高虹安慘了！　遭北檢起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拍照「0修圖」惹怒好友！妹子問：原相機不好嗎　網見1細節喊失禮

上班擠捷運「屁股被GG頂到」！　妹子嘆：真的會瘋掉

12星座一周運勢出爐！金牛感情運順遂　「這類人」財運旺爆

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　嗶一下還會唱校歌

快訊／2縣市「大雨特報」警戒區域出爐！防雷擊強陣風

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外

銀行女主管帶3碩士兒聯誼！開未來媳婦條件「找不到就舉牌抗議」

北一女120歲！「小綠綠悠遊卡」今限量開賣　嗶卡還會唱校歌

世客博「客語音浪」來襲　三個月演出名單一次看

「炸雞翅剝開紅的」店員稱有熟　廚師一看搖頭！原因曝光

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

拍照「0修圖」惹怒好友！妹子問：原相機不好嗎　網見1細節喊失禮

上班擠捷運「屁股被GG頂到」！　妹子嘆：真的會瘋掉

12星座一周運勢出爐！金牛感情運順遂　「這類人」財運旺爆

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　嗶一下還會唱校歌

快訊／2縣市「大雨特報」警戒區域出爐！防雷擊強陣風

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外

銀行女主管帶3碩士兒聯誼！開未來媳婦條件「找不到就舉牌抗議」

北一女120歲！「小綠綠悠遊卡」今限量開賣　嗶卡還會唱校歌

世客博「客語音浪」來襲　三個月演出名單一次看

「炸雞翅剝開紅的」店員稱有熟　廚師一看搖頭！原因曝光

演過陸劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》！資深男星逝世享壽78歲…9度登春晚

高虹安起訴全文！逼助理浮報公費　拿46萬「洗頭買雙眼皮貼」　

快訊／涉詐領助理費被起訴！高虹安11：30出面　柯辦：會提證據捍衛清白

影片直擊！高空特技表演一半鋼索突斷…3演員重摔送醫　最大才16歲

高虹安詐領助理費遭起訴！檢建請褫奪公權　若判有罪市長恐不保

南投副議長不挺侯友宜嗆「無情關公」　朱立倫：要以大局為重

中秋節將屆燃放爆竹煙火請注意安全　南消將加強稽核

台灣「TOYOTA Corolla Cross」將漲價！經銷端傳9月釋出新年式

台東最狂全家！在「派出所」開店　裡面還掛「犯罪組織」嫌犯照

住花蓮最美遊船飯店！免費早晚餐　專車上六十石山賞金針花海

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

AirPods忘在海底撈　店員撿到竟帶回家

正妹求「燈光昏暗飯店」：怕男友看到素顏

「退貨童書」重新上架？好市多回應了

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

日本人吃很多澱粉卻很少胖子　鄉民揭關鍵

炸雞翅剝開紅的有熟？　內行人曝原因

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

四大血型「1血型」壽命最短！　比第一名「平均少活25年」

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

更多熱門

相關新聞

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

周二深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開，命理專家雨揚提醒，農曆7月生肖屬「猴、虎、豬」需要注意；另外，還有7大禁忌，像是不拍肩膀叫全名、不在夜晚吹哨唱歌。

再2天鬼門開「拜錯衰整年」！

再2天鬼門開「拜錯衰整年」！

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼門開前夢到「兩神尊」直盯！

鬼門開前夢到「兩神尊」直盯！

阿喜被點名「鬼月不能穿這樣出門」

阿喜被點名「鬼月不能穿這樣出門」

關鍵字：

鬼門開鬼月媽祖意外土虱堀聖興宮

讀者迴響

熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面