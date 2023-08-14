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極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近：是好兄弟歇腳亭

廟宇有斗笠掛燈泡，最好別靠近。（圖／翻攝照片）

▲看到廟宇或民宅有「掛燈泡的斗笠」，這其實是「普渡光燈」被當作好兄弟的歇腳亭。（圖／翻攝照片）

圖文／CTWANT

明（15）日深夜子時11點將迎來鬼月，是好兄弟放假的日子，而鬼月也有許多禁忌或應該注意的事，民眾應小心避免觸犯禁忌。對此，有文史學者提醒，如果在路上看到斗笠掛燈泡，最好別靠近。

據《中時新聞網》報導，台南文史學者謝奇峰說，每當鬼月來臨，在廟宇或住家都會看見掛燈泡的斗笠，而那是好兄弟的歇腳亭，給祂們洗澡的翰林所，現在鬼月氣氛不像以前熱鬧，剩少數廟宇會掛，民眾要避免靠近，或是拜一下就好。

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據了解，台南市舊城區在鬼月時，會有超過50家廟輪流舉辦「普度」，廟方也會把黑令旗收起來，讓好兄弟能享用供品。而中西區西羅殿不辦普度，因為該主祀神明是抓鬼高手，所以鬼月沒鬼趕來。

安平港仔尾靈濟殿的「孤棚祭」，會用長白布當作運河，幫水鬼指路，岸上也會也會有供品祭祀；安平鎮城隍也會辦普度，安平有俗諺說「城隍爺不普，沒人敢普」，鬼月各廟方不同的活動，也成為文史學者的觀察重點。

據了解，農曆7月15中元節是亞洲地區的傳統節日，而道教也會進行中元法會，為好兄弟赦罪。而普度原本是要超渡孤魂野鬼，不過魏晉之後，佛教傳入中國，讓普度結合成佛道一體的中元法會。

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