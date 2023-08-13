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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男童火災被困鐵窗內！鄰居大叔爬梯破窗救人

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東湛江一戶民宅7月19日發生火災，一名小男童被困在陽台的鐵窗內，後方可以看見有大量黑色濃煙不斷冒出。眼見情況危急，附近的居民都趕來幫忙，有人搬梯子、有人拿鉗子，並有一名紅衣男子爬上了梯子，用鉗子將鐵窗剪開，成功將男童救出。

從流傳的影片中可以看見，起火的位置是3樓，一名小男童被困在陽台的鐵窗內，後方不斷有黑色的濃煙冒出，火勢正在快速蔓延。

眼見情況危急，附近的居民都趕來幫忙，有人扶梯子，有人拿鐵鉗，有人拿滅火器。

▼紅衣男子爬上樓救人。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男童火災被困鐵窗內！鄰居大叔爬梯子剪鐵網。（圖／翻攝微博）

同時，一名穿著紅衣的男子快速爬上了梯子，先用滅火器朝著鐵窗內噴射了一陣子，接著拿起鉗子破壞鐵窗，成功將男童的剪開的小洞救出，圍觀的民眾也為此歡呼鼓掌。

根據《新京報》報導，紅衣男子梁先生表示，他在社區一樓開店做生意，當天下午一點左右，自己出門買水，聽到鄰居大喊失火了，「我回頭去看，發現有濃煙冒出來，但火勢還不大，有一個男童被困在陽台。」

梁先生見狀立刻加入救援，看到不遠處有一輛小貨車，他請求司機把車開到著火那一戶的樓下，這時有人搬來了梯子，藉由貨車跟梯子，他爬上了三樓的陽台旁邊。

梁先生說，「我一開始想用鐵棍撬開鐵窗，但位置太低了，使不上力氣。」

梁先生指出，幸好，一個白色衣服的老人這時也爬了上來，遞給我一把鉗子，「我就用鉗子慢慢把鐵窗剪開。」

梁先生提到，當時火勢越來越大，已經燒到了陽台，男童看起來表情痛苦，呼吸困難，所以他先把陽台的玻璃砸掉，又用滅火器把周圍的火滅掉，才有了一點喘息的機會，最後成功將男童救出。

梁先生還說，小男童鑽出來時，頭部有點皮外傷，手腳都被燙傷脫皮，很快被送往醫院治療。

梁先生強調，其實他當時也沒想那麼多，只是想趕快把人救出來，「我下來之後才發現，身後還有很多鄰居爬上來想幫忙，一個老人、一個外賣小哥，還有很多在下面的人帶來了工具，大家都伸出了援手。」

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