火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

▲毛伊島居民駕車逃離火海。(圖/翻攝推特@ChNajem,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國夏威夷州毛伊島(Maui)野火累計80死,一段居民逃生的影片在網路瘋傳,只見沿途房屋、大樹、汽車等一切熟悉事物都被火舌吞噬,橘紅烈焰不斷猛竄,彷彿隨時都會燒到鏡頭上,現場宛如煉獄。他們還看到一名女子倒臥路邊,不確定是生是死,但也不敢下車查看或救援。

影片中,3、4名男性乘坐汽車逃逸,強勁狂風持續助長火勢與濃煙,幾乎一切都被燒剩骨架,眾人被嚇得不斷重複「我的天啊」、「天殺的」,甚至狂飆髒話,看見倒地女子時,幾乎快要情緒崩潰。

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb