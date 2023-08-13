女子被水獺「狂咬5分鐘」血流不止　臉縫超多針：以為逃不出

▲女子被可愛的水獺攻擊。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在一般人認知中，水獺是可愛的超萌動物。不過美國一名女子近日被水獺襲擊，臉、手臂、耳朵等被咬5分鐘，讓她渾身是血，身體也縫了很多針。她直呼，「我不認為自己能從河中逃出。」

據《CNN》報導，羅伊斯（Jen Royce）和2個朋友去蒙大拿州的杰佛遜河（Jefferson River）玩，原本輕鬆有趣的夜晚卻變了調，3人待在河中被水獺攻擊，羅伊斯甚至來不及說出，你身後有一隻水獺這句話。

羅伊斯的臉、手臂、耳朵、手、腿和腳踝，被水獺咬了大約5分鐘，當她試圖踢開朋友身上的水獺，水獺繼續攻擊她。最終，水獺游走後，3人在不同的地方上岸。

羅伊斯表示，她不是要誇大，但事實就是她不認為自己跟朋友能從河中逃出。據了解，她們只有一支手機，用緊急模式求救，而搜救隊很難找到她們，因為身處偏遠地區。

▲女子滿臉都是傷。（圖／翻攝Jen Royce臉書）

羅伊斯回憶，那時她渾身是血，血不斷地從她的臉上和鼻子流出，還跟朋友說她愛大家，因為她認為如果閉上眼睛，就不會再起來。其中一名友人還跑了3.2公里去見搜救隊員。最後，她們幸運獲救送往醫院治療，3人接種多劑狂犬病疫苗，羅伊斯身體多個部位被縫合，臉部和耳朵也接受了手術。

事發一周，羅伊斯說，她現在回家了，傷口也癒合的良好，到目前為止沒有感染的跡象。對此，蒙大拿州公園表示，雖然水獺襲擊的情況很少見，但牠們可能會為了保護小孩或食物發動攻擊。

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