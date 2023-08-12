夏威夷度假慘困火海！勇媽開車跑不過火舌　抱3兒跳海逃生

▲夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

夏威夷毛伊島（Maui）8日爆發恐怖野火，歷史小鎮拉海納（Lahaina）被燒得面目全非，至今已有67人喪命。來自堪薩斯州的堤丹（Tee Dang）在暑假期間，與丈夫帶3個小孩一起到度假天堂拉海納遊玩，豈料卻遇上野火，逼得她不得不帶著孩子跳海逃生。

據BBC報導，堤丹回憶，野火爆發後，天空被衝天的灰燼遮蔽，導致當地被煙霧籠罩，即使當時還只是下午，四周卻是漆黑一片。他們飛速往出城的道路Front Street狂奔，並在附近租了一輛車，試圖開車逃離，然而迅速蔓延的火勢很快就燒到了他們身邊，導致他們被一片火海包圍。

▲野火將成排的逃生車龍迅速吞噬。（圖／達志影像／美聯社）

當四周的車輛都開始著火後，被逼入絕境的堤丹毫不猶豫地抓起食物、水和手機，迅速往海灘的方向奔去。抵達海邊後，她帶著3名5歲、13歲和20歲的小孩勇敢跳海，以免被步步緊逼的火勢活活燒死。堤丹指出，現場也有不少人為了逃命，和他們一樣選擇跳海逃生，其中甚至還有一名老婦女。

隨著夜幕降臨，潮水上漲，堤丹等人開始被海水沖到岸邊，導致他們頻頻撞上港口的岩壁，腿部被嚴重劃傷。堤丹坦言，他們一家在水裡待了近4個小時，但更可怕的遭遇還未來臨；當出城道路成排的車龍被火舌吞沒後，這些載有汽油的轎車一輛接一輛地開始爆炸了起來，而車身的玻璃也在四處亂飛。

堤丹描述，在海中等待救援的他們即使身上有傷，但還是被迫游到更深的海域，以逃避「玻璃攻擊」。堤丹一家在經過整晚的水中掙扎後，被一名消防員救出水，並指引堤丹一家與其餘15名幸存者穿越火海。堤丹表示，他們一家都在逃生過程中被燒傷了。在抵達避難所後，堤丹一家還是被迫搬走2次，因為他們待的第一座避難所也慘遭祝融。