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賴清德今抵紐約　AIT執行理事藍鶯、蕭美琴接機

▲▼賴清德抵達紐約 蕭美琴 AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

▲賴清德稍早已飛抵美國紐約。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，於美國時間12日晚上（台灣時間13日上午）飛抵紐約甘迺迪機場，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表蕭美琴前往接機，因出席家人婚禮而未能親自接機的AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）則透過推特表達祝賀與歡迎。

賴清德此次過境，在搭乘的華航定期航機降落紐約後，即由美方人員護送，自機邊直接走下停機坪，隨即搭乘美方安排的禮車，車隊則由警車全程開道，現場媒體也特別注意到，有美方安全人員的保護。對照歷來我副總統過境美國，這次賴清德以總統特使身份前來，美方的接待規格，有準照元首級等重要國際貴賓待遇。

賴清德稍早也透過推特表示，很高興來到代表自由、民主、機會象徵的Big Apple（紐約別稱），期待在紐約見到朋友們。

根據行程規劃，賴清德在抵達紐約市後，將下榻於曼哈頓中城樂天皇宮酒店（Lotte New York Palace），地點與總統蔡英文今年3月過境美國時地點相同，現場已有台灣僑團代表齊聚，高唱「島嶼天光」等膾炙人口的歌曲。

《紐約時報》近日報導，賴清德低調過境美國，沒有會見美方重要國會議員的計畫。報導指出，競選總統的他欲向選民與華府展現穩健、可靠形象，當選後不會追求徹底改變台灣地位，並引述2名因涉內部規畫而匿名的核心幕僚表示，賴清德過境紐約將會見僑胞，在主流暨僑界人士宴會致詞，在舊金山可能也有類似安排，沒有在過境期間發表重要談話、或會見美方重要國會議員的計畫。

▲▼賴清德抵達紐約 蕭美琴 AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

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