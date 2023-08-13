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紐時：賴清德低調過境美國　展現穩健可靠形象

▲賴清德擔任總統特使出訪。（圖／翻攝賴清德X（推特））

▲賴清德擔任總統特使出訪。（圖／翻攝賴清德X（推特））

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

紐約時報報導，副總統賴清德將低調過境美國，沒有會見美方重要國會議員的計畫。競選總統的他欲向選民與華府展現穩健、可靠形象，當選後不會追求徹底改變台灣地位。

賴清德擔任總統特使出訪友邦巴拉圭，去回程將分別過境紐約、舊金山。報導引述2名因涉內部規畫而匿名的核心幕僚表示，賴清德過境紐約將會見僑胞，在主流暨僑界人士宴會致詞，在舊金山可能也有類似安排，沒有在過境期間發表重要談話、或會見美方重要國會議員的計畫。

上述官員說，賴清德這次出訪反映隨副總統身分而來的低調安排，低調正好符合賴清德的政治目標。

台灣制憲基金會副執行長、國際法學者宋承恩說，賴清德以總統參選人身分赴美展現他已準備就緒，無論選戰期間或在國際場合，他都希望傳達自身穩健、可靠的訊息。

報導寫道，賴清德向來直言批評北京，如今身為台灣總統大選民調領先者，可能在12日起過境美國期間展現更沉穩的一面。台灣、北京及華府密切關注他過境美國，研判他當選總統後可能怎麼處理台美、兩岸關係。就算低調過境，中國仍可能拉高台灣周邊的軍事行動，凸顯台海衝突風險。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，即使沒有特殊政治事件，今年中共軍機擾台頻率仍高，共軍不會輕易放過賴清德過境美國這類重要外交事件。

報導提到，63歲的賴清德曾行醫，從政後在民主進步黨主張台灣充分行使主權的派系中崛起，曾自稱「務實的台獨工作者」。他爭取接替以謹慎著稱的總統蔡英文時，試圖向台灣選民展現、也或許想讓華府相信他可以成為行事穩健的領袖。

隨著中國軍事實力提升，外界對北京以武力統一的憂慮加深，台美夥伴關係已成為嚇阻武統的關鍵。多數台灣選民不希望兩岸統一，也不希望兩岸衝突；美國總統拜登政府曾說想維持這種模糊現狀，不願見到北京或台北攪亂一池春水。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣總統即將換人做，外界惴惴不安。無論誰當選，美國都會和他合作，但領袖更迭仍充滿變數與風險。

賴清德7月向支持者表達期望有朝一日「台灣總統可以走進白宮」，英國「金融時報」（Financial Times）事後報導美方官員向台灣尋求解釋。

紐時報導寫道，賴清德試圖化解外界對他當選總統後將追求徹底改變台灣地位的焦慮，曾說「務實的台獨工作者」只代表他希望更充分行使台灣現有主權。

國際政治大學外交學系教授盧業中說：「賴清德想讓美國與盟邦安心，希望所有人知道他不是麻煩製造者。」

賴清德出訪登機前說，此行將讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，也讓國際社會知道台灣維護印太和平穩定所做的努力。整段發言只簡短帶過此行將過境紐約。

北京在賴清德出訪前連日譴責，多名專家表示，中方可能藉機在台灣周邊展現軍力。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周圍發動大規模軍事演習。蔡總統今年春季出訪友邦過境洛杉磯期間會見現任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），北京隨後發動的軍演天數較短、規模較小。

報導分析，北京希望民進黨明年1月敗選，圍台軍演可能引發選民反彈，不利主張兩岸加強交流的的國民黨選情。但中共總書記習近平如毫無動作，外界可能視為軟弱。中國海事局已在賴清德出訪前發布12日至14日東海軍演訊息。

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