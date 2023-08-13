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賴清德將跟「9國正副元首」於巴拉圭聚首　破百代表團出席典禮

▲▼賴清德抵達紐約 蕭美琴 AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

▲賴清德抵達紐約，蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，預計台灣時間15日出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。據了解，賴清德預計會在典禮中，與9國元首、副元首級政要同台，同時也有機會與上百個國家代表團碰面，至於美方則規劃由部長級官員參與。

由於賴清德在2022年以總統特使身份出席宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同台，兩人還有簡短的交談，被視為一項外交突破。因此，這次賴清德再次以特使身份出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，是否會與諸多國家元首、副元首，或是美方高層官員同台，同樣被受關注。

根據巴拉圭媒體「ABC彩色報」，貝尼亞總統就職典禮，已確定有9名國家元首、副元首級政要，以及100多個外國代表團出席。在9位國家元首、副元首級政要方面，包括有：西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、烏拉圭總統路易斯·拉卡列·波烏（Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou stronzo）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）。

另外，副元首等級部分，台灣則由賴清德代表，薩爾瓦多由副總統費利克斯•烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多·博雷羅代表。

總體而言，賴清德本次抵達巴拉圭後，除了會與巴拉圭現任總統阿布鐸、新任總統貝尼亞見面外，還會跟西班牙、阿根廷、巴西、烏拉圭、玻利維亞、智利、薩爾瓦多、厄瓜多等正副元首同台；另也有機會與上百個外交代表團交流。

▲▼賴清德抵達紐約 蕭美琴 AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

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