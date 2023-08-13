AIT主席妹妹結婚沒接賴清德！相約舊金山見　美方安排警車開道

▲賴清德抵達紐約，蕭美琴、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，台灣時間13日上午8時許，搭乘民航客機抵達美國紐約甘迺迪機場過境。依過往接待規格的慣例，AIT主席會登機，不過這次AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因參加妹妹婚禮而缺席；不過，美方安排禮車直接在機邊迎接，車隊由警車全程開道，有準照元首級等重要國際貴賓待遇。

依過往總統、副總統過境美國的慣例，除了駐美代表之外，AIT主席也會登機迎接。不過，這次現任的AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因為參加妹妹的婚禮而缺席，但她仍透過推特表達歡迎之意，她也透露，自己將會在賴清德返程過境舊金山時前去會面。

在接待的規格方面，在搭乘的華航定期航機降落甘迺迪機場後，在美方人員護送下，自機邊走下停機坪，美方安排的禮車也進到機場內迎接，車隊由美方警車全程開道。

參與多次出訪任務的外交人士表示，對照歷來我副總統過境美國，這次賴清德以總統特使身份前來，美方的接待規格，有準照元首級等重要國際貴賓待遇。

▼AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因參加妹妹婚禮，而沒有前往接機賴清德，但雙方相約在舊金山見面。（圖／羅森柏格推特）

