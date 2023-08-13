首例台鐵EMU3000遭塗鴉　警曝結局：最重可判7年併科千萬罰金

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台鐵台北樹林機務段遭人闖入，並對EMU3000列車車廂噴漆塗鴉，台鐵人員今(13日)早4時發現後報警處理，鐵路警察正透過廠區攝影監視器找人，並以涉嫌違反鐵路法第68-2條偵辦，最高可處7年以下徒刑、併科1000萬元以下罰金。

▲台鐵EMU3000遭人噴漆塗鴉。（圖／讀者提供）

▲台鐵局指出抓到兇手除將依鐵路法開罰外，還會針對車輛清洗、復舊等費用進行求償。（圖／記者張君豪翻攝）

台鐵局機務處長鄭國璽表示，今早4時許發現一列EMU3000遭噴漆塗鴉，目前已報警，並委由清潔公司協助清理，待找到塗鴉者後，除依鐵路法送辦外，也將向其求償清潔費用，這也是國內首起火車遭塗鴉的事件，抓到兇手除將依鐵路法開罰外，還會針對車輛清洗、復舊等費用進行求償，至於求償費用則仍在估算中。

▲鐵路警察局台北分局樹林所所長蘇建瑋指出指出，將依照鐵路法第68-2條偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局台北分局樹林所所長蘇建瑋指出，有關台鐵EMU3000遭不明人士噴漆塗鴉，經會同偵查隊共同前往現場勘查採證，依鐵路法第68-2條，竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，現由鐵路警察局蒐集相關事證積極偵辦中。