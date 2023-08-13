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社會 社會焦點 保障人權

藥頭遭查緝竟徒手扳下自己一顆牙！滿口鮮血超嚇人　警曝原因

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃男見到警方上門查緝，竟緊張到徒手拔下自己的牙齒，滿口鮮血，相當嚇人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑事警察大隊偵二隊偵辦毒品案，發現1名黃姓藥頭長期販售毒品，前往其出租套房逮人，當場查獲海洛因、安非他命等毒品，黃男見到警方上門查緝，竟緊張到徒手拔下自己的牙齒，滿口鮮血，相當嚇人。全案警詢後依毒品罪嫌移送偵辦，台中地檢署認犯罪事證明確，依法起訴。

警方調查，台中市46歲黃姓男子居住西區一處出租套房，多年前染上毒癮，之後開始從事販毒，黃男平日以通訊軟體跟藥腳聯繫，交易地點大多位於住處附近的超商，有時因生意太好、擔心被警方盯上，他會以免費提供少量毒品為代價，請老客戶幫他外送毒品到其他縣市。

經蒐證完畢，今年4月間警方持拘票前往黃男住處搜索，查獲海洛因5.15克、安非他命12.64公克、夾鏈袋一大包、磅秤1台、行動電話3支等贓證物。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在黃男租屋處查獲毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

在警方蒐證過程中，黃男在椅子上坐立難安，竟徒手將自己牙齒拔掉1顆，舉止怪異。

▲▼藥頭遭查緝竟徒手扳下自己一顆牙。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃男當場徒手拔下一顆牙齒。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方解釋，黃男雖自承是緊張嚇到，但根據警方辦案經驗，毒蟲長期吸毒，會讓腦袋的想法不太正常，且毒品很傷牙齒，牙齒不像一般人那麼堅固，也因此黃男能夠徒手就將牙齒扳下來。

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。台中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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