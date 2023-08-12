賴清德出訪巴拉圭、過境紐約　蔡英文期盼達成兩大核心目標

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德率12日率訪團以總統特使身分，赴巴拉圭出席新任總統就職大典。而總統蔡英文也在臉書表示，台灣和巴拉圭有66年深厚的邦誼，彼此交流也非常密切，「我衷心期盼，賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標」，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線。

蔡英文在臉書表示，副總統賴清德擔任巴拉圭總統就職典禮特使，期盼深化台巴邦誼、拓展雙方合作。巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，將在8月15日舉行，「賴清德副總統將擔任特使，代表我和全體台灣人民，在今天傍晚前往巴拉圭獻上祝賀，並在途中過境美國」。

蔡英文說，台灣和巴拉圭有66年深厚的邦誼，彼此交流也非常密切，今年以來，現任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統和即將就任的總統當選人貝尼亞，分別在2月和7月到來訪問，他們兩位也都深受台灣人民的歡迎。

蔡英文指出，巴拉圭也長期在國際場域為台灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與，「在科技、經貿、醫療等領域，台灣和巴拉圭也都有緊密的合作」。

「我衷心期盼，賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標。」蔡英文期望，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。