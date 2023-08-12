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名嘴指賴清德訪團規模低、隨行媒體要抽籤　外交高層曝真相

▲▼副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

記者陶本和／台北報導

針對副總統賴清德12日啟程出訪友邦巴拉圭，被名嘴指稱隨行媒體團「需抽籤」，質疑是礙於經費。對此，經向外交高層人士查證，相關說法並不正確，總統、副總統因職位等次不同，接待儀程、維安規劃也有不同規格，總統出訪本來就以專機為主，而副總統則是搭乘民用客機，鮮有例外的是2022年因疫情因素，副總統才以包機模式出訪。

有媒體人在政論節目指稱，賴清德本次出訪巴拉圭，期間過境美國的行程，跟外界期待落差很大，他判斷在美國的行程會低調、再低調，因為美方擔心賴清德成為「麻煩製造者」。他也指出，本次隨行媒體團，也需要抽籤，並非每一家都可隨行，質疑是礙於經費問題，因下半年總統蔡英文可能要出訪史瓦帝尼，期間過境歐洲友好國家捷克和立陶宛。

對此，經向外交高層人士查證，相關說法並不正確，總統、副總統因為職位等次，接待儀程、維安規劃都有不同規格，以出訪而言，總統出訪是以專機為主，副總統出訪則是搭乘民用客機，鮮有例外的，是2022年因疫情因素，副總統出席宏都拉斯總統就職，才在防疫考量下以包機出訪。

另外，有關隨行媒體抽籤一事，外交高層人士表示，台灣媒體家數眾多，但訪團規模與到訪國接待能量不一，而這次賴副出訪又正逢暑假期間旅客眾多，在媒體報名踴躍情形下進行抽籤，類似模式於馬政府任內就曾進行過。

該位外交人士感嘆說，這位名嘴曾為媒體人及前任市府官員，發言應更謹慎，明明不懂還裝懂，以此作文章，甚至嘲諷辛苦拚外交的人員，專業能力低落，也難怪出任台北市府發言人上任58天就遭去職。

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