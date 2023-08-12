台南男派出所「雙刀襲警」被開6槍！判7年喊關太久：我有懺悔

▲吳男因為在派出所持雙刀襲警，被依照殺人未遂罪判7年有期徒刑，他提起上訴，認為自己有懺悔，希望法院輕判。（資料照／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市45歲的男子吳常州去年8月衝入派出所，持雙刀意圖攻擊員警，結果導致身中6槍，還被依照殺人未遂罪判刑7年。吳男不滿一審判決過重，提起上訴，也表達了懺悔之意，希望能夠輕判，不過上訴被二審駁回，全案仍可上訴。

回顧整起案件，吳常州2022年8月26日下午走進台南市警學甲分局宅港派出所，先是向值班員警表示「吹一下冷氣」，接著開始抱怨朋友因為酒駕被送辦的過往，沒想到接著抽出預藏的雙刀，開始朝著員警追砍。

由於當時才剛發生駭人聽聞的台南雙警遇襲命案，時任內政部長的徐國勇呼籲員警「大膽用槍」，因此值班的李姓員警先是口頭制止、對空鳴槍，眼見吳男仍持續拿雙刀逼近、揮舞，於是立刻朝對方的手部、腳部等非要害部位開槍，一共有6發子彈打中。

▲吳男手持雙刀朝李姓員警逼近，最後身上一共中了6槍。（圖／翻攝《記者爆料網》）



吳常州中槍後倒地，並且被員警壓制、送往醫院治療，而大膽用槍的李姓員警，也被時任台南市警察局局長方仰寧記功一次。吳常州治療後被依照殺人未遂、妨害公務及恐嚇等罪嫌送辦，2023年3月30日被依照殺人未遂罪等罪嫌，判處7年有期徒刑。

對此，吳常州感到不服，主張自己已經認罪，對犯行深感懊悔，也有懺悔之意，希望法院輕判，於是提起上訴，並且向李姓員警道歉，指稱自己酒醉，對著無冤無仇的人持刀揮砍，希望能夠獲得原諒。

不過，吳常州直到判決結束才認罪，前面的偵查、起訴階段全都否認到底，李姓員警認為犯後態度不佳，原本還想力拼無罪判決，因此沒有和解的意願，且對方也沒有找任何人來談和解。

台南高分院審理後認為，吳常州直到審判階段才認罪，就算是斟酌認罪、犯案前飲酒，也不足以動搖原審量刑的妥適性，沒有應構成撤銷的理由，且吳男犯罪未遂減輕刑度後，量處7年有期徒刑，並非至重刑度，也沒有逾越法定刑度，從輕量刑的理由也不足以動搖原判決的量刑基礎，因此予以駁回。