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2023「迎向新生活」系列講座　台南勞工局守護健康幸福！

▲台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行，邀請張士澎內科診所李季樺營養師，來為勞工朋友講述「疫後營養保健及預防」，營養源自於生活中的攝取，充足營養素可增強抵抗力，以維持健康生活型態，邁向幸福新生活。

▲台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後疫情時代，維護健康成為每個人的新課題，而國內外專家都提醒，守護健康的關鍵是提升免疫力！對抗新冠肺炎，接種疫苗是最快的應戰方式，能夠在最短的時間刺激免疫系統產生抗體，降低感染後重症及死亡機率的發生。但並非施打疫苗後就是萬靈丹，唯重建人體免疫系統，才能抵擋瞬息萬變的病毒。台南市長黃偉哲除落實「希望家園」的施政理念外，更呼籲市民及勞工朋友仍需持續加強防疫措施。

▲台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

免疫力是維護人體健康的關鍵角色，然而如何提升，最重要的就是「均衡的飲食」以及「健康的作息」，所以攝取足夠的營養是很重要的！不同的維生素及礦物質，可透過不同方式幫助降低發炎反應，而要維持身體正常機能運作，也需仰賴多元營養素，進而協同幫助身體對抗外在環境因素干擾，例如蔬果、堅果等富含的維生素A、維生素B群、維生素C、維生素E及蛋白質攝取等。李營養師以淺顯易懂的方式講述著各類營養素的補給要點，讓勞工朋友了解生活中各種食物攝取，營養均衡就可提升免疫力，獲得良好健康的體魄。

▲台南市勞工局2023年度規劃舉辦「迎向新生活」幸福城市守護您系列講座，第2場講座12日在台南市南門勞工育樂中心大會議廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，勞工朋友是企業的根基，也肩負社會與家庭的責任，透過藉由李營養師豐富的從業經驗，讓勞工朋友能取得健康生活，並能及早做好各項準備，以維持良好的生活品質，從而提升幸福力。

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