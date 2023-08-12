保護用路人安全　交通違規致人重傷、死亡台南將公布肇事人個資

▲台南市政府訂定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，公布高風險駕駛人資訊，以發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，保障用路人之生命、身體及財產安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為主動公開高風險駕駛事件資訊，以維護交通安全，並保障用路人之生命、身體及財產安全，台南市訂定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，以違反道路交通管理處罰條例，且肇事致人重傷或死亡之駕駛行為人為公布對象，自8月11日起施行。

台南市政府鑑於嚴重交通事故不僅對自己與他人生命、財產造成嚴重威脅，也造成家庭難以彌補的傷害，這次訂定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，公布高風險駕駛人資訊，以發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，保障用路人之生命、身體及財產安全。

交通局長王銘德表示，本原則所稱高風險駕駛事件，係指違反道路交通管理處罰條例，且肇事致人重傷或死亡之駕駛行為為公布對象，例如駕駛人不停讓行人、違規肇事、肇事逃逸等，且肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件時，交通局依道路交通管理處罰條例作成裁決處分後，於30日內公布於機關網站。於本作業原則施行日起，將定期挑檔檢視符合公布案件之裁決處分，並預計完成相關行政程序後可於1個半月至2個月後公布第一批名單資訊，之後約每月公布1次。

交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，台南市高風險駕駛事件之資訊公布範圍包括：一、汽機車駕駛人之去識別化姓名；二、含有汽機車駕駛人性別、年齡、違規地點及行為態樣等內容之事實相關說明；三、汽機車駕駛人影像模糊化處理之相關照片。

交通局提醒交通違規具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，用路人務必隨時注意交通安全，避免因一時疏忽大意，發生不可挽回的憾事。