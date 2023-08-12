陸官媒：CPI回落影響不宜誇大　「長期通縮」的基礎不存在

▲大陸消費狂降，CPI由正轉負。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸7月份居民消費價格指數（CPI）同比漲幅由正轉負，引起各界對通貨緊縮的擔憂。對此，大陸官媒《經濟日報》發文指出，總的來看，若經濟保持正常增長態勢，CPI階段性回落的影響不宜誇大。

文章中提到，從各項經濟指標和市場反映情況看，7月份CPI雖然同比下降，但環比轉為上漲，當前物價已呈觸底企穩態勢，預計年內物價拐點已現，8月份後CPI有望開始逐步上行。

文中指出，當前，中國經濟持續恢復，上半年國內生產總值同比增長5.5%，明顯快於去年全年3.0%的經濟增速，也明顯快於過去三年4.5%的年均增速，經濟回升向好的態勢比較明顯，「無論是經濟增長還是貨幣供應量，都不符合通貨緊縮的典型特徵。」

文中強調，「歷史上我國也曾多次出現CPI階段性下行現象，均未明顯影響宏觀經濟運行的總體走勢。」

文中提到，今年以來，CPI漲幅總體回落，主要是受到輸入性、週期性因素和上年同期高基數等國內外多重因素影響的結果，也反映出供需恢復不匹配的現狀，「過去3年，居民和企業的收入受到了一定影響，居民預防性儲蓄意願較強，相應的市場需求恢復也需要一定時間。生產、需求之間恢復的不同步，一定程度上造成當前CPI的階段性低位運行。」

文中指出，從7月份當月數據來看，CPI同比漲幅轉負主要是受上年同期對比基數較高影響，但更多積極信號已經顯現，「由於食品與能源價格容易受非經濟因素影響，一般情況下，核心CPI更能反映長期穩定的消費需求變化，7月份的核心CPI的明顯回升，表明居民消費需求正在持續恢復。」

不過，文中也提到，要看到今年以來對通縮的擔憂，反映出對總需求不足的關注，「中國經濟運行面臨來自國際國內新的困難挑戰，國際市場需求減弱，全球經濟金融領域風險積累；國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多。」

文中強調，要更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過大力推動就業等措施，增加居民收入，把促進消費恢復的系列政策措施落實落細，增強供給結構對需求變化的適應性和靈活性。

文中還指出，展望下一階段，隨著存量措施與增量政策協同發力顯效，中國經濟將在上半年持續恢復的基礎上保持穩定向好態勢，供需缺口也將進一步彌合，加之去年同期高基數因素逐步消除。

最後，文中強調，預計下半年物價漲幅可能逐步回歸至往年均值水平，全年CPI呈現「U」型走勢，「從中長期看，中國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通膨的基礎。」