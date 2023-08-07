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大陸 大陸焦點 特派現場

中國經濟持續疲弱　多家機構預測7月CPI轉負

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸今年CPI成長幅度放緩。（圖／CFP）

文／中央社台北7日電

中國國家統計局將於9日公布7月物價數據，多家中國機構預測，與去年同期比較，7月CPI轉為負數，最差將達負1%，而預測7月PPI與去年同期相比仍呈負數，但跌幅縮小。

中國今年1至5月各月消費者物價指數（CPI）分別年增2.1%、1%、0.7%、0.1%及0.2%。6月CPI與去年同期比較持平。

澎湃新聞今天報導，中金宏觀、國君宏觀董琦團隊、中信證券研究部、華泰證券宏觀研究團隊、浙商證券李超宏觀團隊預測，7月CPI分別為負0.8%、負0.4%、負0.6%、負1%和負0.4%，並預料7月CPI將由正轉負。

報導引述中國數據提供商萬得指出，17家機構預測，7月CPI與去年同期比較平均為負0.47%，預測區間為負1%至0.2%。

中信證券研究部表示，豬肉月均價格仍在低位徘徊，鮮果、蔬菜價格的高頻數據也錄得較大跌幅，核心CPI預計仍難以恢復至疫情前均值水平。考慮到去年同期CPI的高基數，預計今年7月CPI將降至年內最低水平。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

中金宏觀則提到，7月CPI按年轉負，主要反映基數效應。去年同期豬肉週期上行、高溫多雨推升菜價帶來高基數，基數效應將拖累今年7月的CPI。

李超宏觀團隊表示，暑假期間出遊需求增加，文化和旅遊市場延續復甦，演唱會、商務活動景氣不斷升高，帶動住宿等相關服務業需求上升，預計核心CPI有望觸底回穩。

生產者物價指數（PPI）方面，多家機構預估，與去年相比，7月PPI的降幅可能縮小。中金宏觀、國君宏觀董琦團隊、中信證券研究部、華泰證券宏觀研究團隊、浙商證券李超宏觀團隊預測，7月PPI分別為負4.3%、負4.3%、負4.2%、負4%、負4.1%。

這是由於國際油價反彈、夏季用電高峰、工業生產回暖，導致7月PPI可能觸底反彈，降幅縮小，有利於進一步緩解企業的盈利壓力。

根據國家統計局數據顯示，中國6月PPI年降5.4%，是今年上半年年降幅度最大的月份。

根據萬得的數據，17家機構預測，與去年同期比較，7月PPI平均為負4.06%，較6月年降幅縮減。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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