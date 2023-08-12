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大陸 大陸焦點 特派現場

北京頻催生也沒用！　中國已成全球生育率最低國之一

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲大陸已是世界上生育率最低的國家之一。（示意圖／CFP）

文／中央社

北京當局2015年宣布廢止行之數十年的一胎化，隔年正式實施二孩政策，2021年加碼至三孩，以挽救持續下滑的出生率卻成效不彰。中國人口專家指出，中國已是世界上生育率最低的國家之一。

中國每日經濟新聞報導，第16屆中國健康產業（國際）生態大會10日在海南博鰲揭幕，中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新於會中發表專題演說，闡述「拐點之後：人口結構變化與產業機會」。

原新表示：「中國已經成為全球生育率最低的國家之一」，並說人口負增長的趨勢將延續至本世紀70、80年代。

北京當局自1980年代起至2015年底前，實施「獨生子女」為主的生育政策也就是一胎化以抑制人口成長，之後為挽救出生率，於2016年正式實施二孩政策，2021年頒布三孩政策，被視為中國人口政策的重大轉折。

但根據中國國家統計局今年1月頒布的數據顯示，2022年中國人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長，顯示中國政府揚棄一胎化之後的催生並未奏效。

原新指出，中國已由「養小為主」轉變成「養老為主」的社會，而且養老負擔越來越重，估計至2073年，老年撫養比將達102，也就是每100個勞動力得負擔102個老人。

他說，「第七次人口普查」資料顯示，2020年，中國0至14歲有2億5300萬人，60歲及以上有2億6400萬人，老年人口數已超過少年兒童，少兒撫養比為28.3（15至59歲勞動年齡人口=100），老年撫養比則為29.5。

原新指出，這意味著中國社會養老負擔反超養小負擔，而且養老負擔日益沉重，因「養小基本上是家庭支出，但是養老不一樣，養老需要大把的社會投入，養老支出是養小支出的三到四倍」。

他說，預計至2050年，中國60歲以上的人口將逾5億，本世紀80年代以前，中國將是全球老年人口最多的國家，也是全球1億人口以上的國家中，高齡化程度最高的國家。

美國威斯康辛大學中國人口問題專家易富賢今年1月間接受德國之聲（DW）訪問表示，中國人有三大難題：養不起、不願意生和生不了，其中養不起因物質條件不滿足，比如住房壓力、可支配收入低等。

他說，不願生則出自於心理因素，而不孕的發病率從80年代初僅1%到3%至2020年劇增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。

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