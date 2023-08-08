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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2023出生人口或低於900萬　中工院院士：育齡女性生育力堪憂

▲北京一間醫療機構舉辦準父母分娩相關知識。（圖／CFP）

▲北京一間醫療機構舉辦準父母分娩相關知識。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球面臨少子化問題嚴重，大陸在2022年出生人口也降至千萬以下，令不少人憂心。對此，大陸中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰表示，大陸新生兒人口數量近5年內下滑約40%，「預計2023年出生人口數約為700萬至800多萬，「現階段，育齡女性生育力堪憂，這包括育齡女性數量進一步減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。」

▲四川人類精子庫內儲存用的液氮罐。（圖／CFP）

▲四川人類精子庫內儲存用的液氮罐。（圖／CFP）

《第一財經》報導，喬杰稱，目前，針對婦女、兒童健康促進及疾病防治研究成果的產出不足，這需要進一步加大投入，同時，相關進口醫療器械、耗材等的高昂費用和在臨床的高頻使用，也成為該領域醫療費用居高不下的一大原因，「為解決這些問題，下階段，我們應聚焦在具有自主知識產權臨床急需產品的研發上，針對這一領域重大需求的項目佈局及考核指標設置有待加強。」

對於提高育齡女性生育率的方式，喬杰從生育力的形成，生育力的維持及生育力的重塑等三個面向提出建議。

第一，由於人類胚胎發育異常中有90%的病例病因不明，還需要在新基因和新轉錄本等基礎領域再做深入解析；第二，生育力的維持上，針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病仍缺乏追根溯源的治療手段，這就需要進一步明確評估與干預相關靶點。

第三，臨床體系的建立至關重要，「這涵蓋一些腸道菌群改善生育力的新策略，包括高通量藥物篩選平台、受體相關功能研究平台、活性代謝產物挖掘和菌株篩選與培養等。」

喬杰強調，醫療技術發展也是制約因素之一，輔助生殖醫療器械的國產化程度目前仍然較低，遺傳診斷試劑、生殖障礙治療藥物、輔助生殖技術培養液等國產化程度不足14%、5%和1%，「未來，不但要逐步提升輔助生殖第二類醫療器械的市場佔有率，也要謹防輔助生殖第三類醫療器械發生斷貨、缺貨，及出現生物安全風險。」

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