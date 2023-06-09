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5月台灣總人口數2336萬1084人　新生兒回升破萬

▲▼ 出生,嬰兒,新生兒,預防針,打針,預防接種 ,出生嬰兒,預防針（圖／記者姜國輝攝）

▲5月出生數回升為1萬1809人。（圖／記者姜國輝攝）

中央社

據內政部最新統計，今年5月底台灣人口總數2336萬1084人，雖然自然增加為負5721人，但社會增加1萬9431人，整體比4月增加1萬3710人。

內政部今天公布2023年5月戶口統計資料，截至今年5月底，人口總數2336萬1084人，與去年同期比較增加16萬4906人，與4月相比增加1萬3710人。

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新生兒部分，4月一度跌破萬人，但5月出生數回升為1萬1809人，折合年粗出生率為千分之5.95，較去年同期增加2367人，也比4月增加2166人。就縣市別言，粗出生率最高3縣市為彰化縣千分之8.46、桃園市千分之8.03、台東縣千分之7.10；最低3縣市則為苗栗縣千分之3.96、基隆市千分之4.09、連江縣千分之4.21。

5月人口死亡數為1萬7530人，折合年粗死亡率為千分之8.84，較去年同期增加121人，也比4月增加1958人。依縣市來看，粗死亡率最高3縣市為台東縣千分之13.82、嘉義縣千分之13.21、澎湖縣千分之12.83；粗死亡率最低3縣市則為連江縣千分之3.37、金門縣千分之6.18、桃園市千分之6.94。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，5月遷入人口數為10萬3039人，較去年同期增加2萬42人，較4月增加1萬8727人；遷出人口數為8萬3608人，較去年同期減少1萬259人，較4月增加1萬9670人，淨遷入人口數為1萬9431人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負5721人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，5月為1萬9431人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加1萬3710人。

另外，5月結婚對數合計1萬3928對，其中不同性別1萬3589對，相同性別339對，折合年粗結婚率為千分之7.02；5月離婚對數為4757對，其中不同性別4690對，相同性別67對，折合年粗離婚率為千分之2.40。

▼粗出生率最高3縣市為彰化縣、桃園市及台東縣。（圖／記者姜國輝攝）

▲醫院,嬰兒室,孕婦,新生兒,產房,早產兒,探病（圖／記者姜國輝攝）

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