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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多家上市公司「重賞催生」　僑銀股份員工生3孩最高可獎106萬

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲挽救低迷出生率，大陸多地頒布多項激勵措施催生。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

挽救低迷出生率，大陸多地頒布多項激勵措施催生！大陸旅遊服務平台攜程集團近日宣布「員工每孩補貼5萬元（人民幣，下同）」的消息引起廣泛關注。拿出真金白銀鼓勵員工生育的大陸上市公司，不只攜程一個，僑銀股份、大北農等都曾推出生育獎勵。此外，除了上市公司，在政府層面，杭州、濟南、哈爾濱等多地也陸續出台生育補貼政策。

據《紅星新聞》報導，6月30日，攜程集團宣布，推出針對全球員工的生育補貼政策，從7月1日起，入職滿3年的員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年1萬元的現金補貼，發放至孩子滿5周歲。

攜程稱，經初步測算，計劃未來投入10億元生育補貼，用於激勵員工生育。攜程方面表示，10餘年裡，攜程同時發布了孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，並在此後陸續增加了孕婦躺椅、輔助生育以及母嬰室等10餘項福利。

不只攜程，拿出真金白銀鼓勵員工生育的上市公司還有僑銀股份、大北農等。在A股上市的環衛服務企業僑銀股份發布《員工生育福利方案》早於攜程1個月。5月31日，僑銀股份宣布面向公司全體員工（含一線員工），推出「一孩家庭可在0至3周歲之間，分別享受每月1400元、1050元和500元的奶粉及尿布補貼；二孩家庭在此基礎上可申請公立幼兒園學費；三孩家庭在前述基礎上再一次性獲得10萬元獎勵」的政策。

也就是如果員工在僑銀股份就職期間，連生3胎，或可獲得累計超過25萬元人民幣（約新台幣106萬元）的企業內部獎勵。截至2022年末，僑銀股份共有員工6.17萬人。

2022年11月，大陸養豬巨頭大北農也發布了鼓勵員工生育的獎勵方案稱，員工生育第一胎可以在政府上加1個月產假，獲得3萬元獎勵；生育第二胎可以加3個月產假，獲得6萬元獎勵；生育第三胎加12個月產假，獲得9萬元獎勵。

大北農上述方案曾在資本市場上引發爭議，有投資者表示支持，但也有投資者質疑此舉將增加公司成本，稱是拿股民的收益給小部分人發福利。據《上游新聞》今年1月報導，負責投資者事務的工作人員對此回應到，「這筆費用從管理費用中支出，不會超過資金使用計劃。」

政府層面，杭州、濟南、哈爾濱等多地也陸續出台生育補貼政策。2022年11月，黑龍江哈爾濱出台《哈爾濱市優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案》，按政策生育第二個子女的家庭，每孩每月發放500元育兒補貼；按政策生育第三個子女的家庭，每月每孩發放1000元育兒補貼，直至子女3周歲。

今年1月，濟南市印發《濟南市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》提到，本市戶籍按照生育政策於2023年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，對其中的最低生活保障、特困供養人員及領取失業保險金期間的生育婦女每月加發200元育兒生活補貼，直至孩子三周歲。

杭州也宣布，從2023年1月1日起首次向二孩、三孩家庭分別發放5000元和2萬元補貼。深圳則表示向一孩、二孩和三孩分別累計發放7500元、1.1萬元和1.9萬元補貼，三胎以後也繼續按照第三胎標準進行補貼。

今年4月「瀋陽三孩家庭每月發500元至孩子3歲」的話題登上微博熱搜。瀋陽市衛健委網站顯示，瀋陽市衛生健康委員會、瀋陽市財政局日前印發《瀋陽市發放三孩育兒補貼實施方案（試行）》。方案提出，對夫妻雙方共同依法生育三個子女的本地戶籍家庭，三孩每月發放500元育兒補貼，直至孩子3周歲止。

5月9日，「寧夏新聞網」微信公眾號發布消息，近日，自治區衛生健康委、財政廳聯合印發《寧夏育兒補貼金發放實施方案（試行）》的通知。該《通知》明確，2023年1月1日起按政策生育第二、第三個孩子並落戶寧夏的家庭，可以申請育兒補貼金。

不只生育補貼，還有地方採取延長產假推出育兒假等方式來鼓勵生育。如廣州從今年3月1日起施行，子女3周歲以內，父母每年各享受10日的育兒假。符合法律、法規規定生育子女的夫妻，女方在享受國家規定產假的基礎上，再享受80日的獎勵假；男方享受15日的陪產假。在規定假期內照發工資，不影響福利待遇和全勤評獎。

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大陸生育政策生育率催生

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