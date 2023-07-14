小模自曝悲慘童年　「沒錢真的別生」孩子會過得生不如死

▲小模自爆悲慘童年嘆「沒錢真的不要生，因為小孩真的會過得生不如死」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

如果決定生孩子，就要為這個生命負責，一名女網友表示，她9歲時因為家庭貧窮，沒有錢吃飯也付不起房租，被社會局安置在育幼院，長大後好不容易成為網拍模特兒賺了一點錢，結果當初斷絕聯繫的媽媽卻突然找上門索取孝親費，讓她感嘆，「大家沒錢真的不要生小孩，因為小孩會過得生不如死」。

原PO在Dcard表示，她自幼爸媽就離婚了，爸爸原本說會給贍養費，但後來直接人間蒸發，而媽媽又有精神疾病，經常情緒失控，心情不好就會打她，且平常沈迷網路交友，完全不工作賺錢，家庭開銷都是到處跟人借錢，窮到幾乎沒錢吃飯時，媽媽就只買自己的飯，讓她一個人餓肚子。

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所幸9歲時在社會局的幫助下，她被安置到育幼院順利長大，滿18歲後開始獨立生活，由於她的讀書成績不算好，加上沒有錢讀大學，所以高中畢業後便直接出社會工作。最初在百貨公司當櫃姐，後來因為長得還過得去，所以被找去當網拍模特兒，也因此賺了一點小錢，至少不會像以前窮到快餓死。

不料當初從未到育幼院探視她、已9年都未聯繫的媽媽突然打電話來，對方透過社會局的社工拿到她的聯絡方式，看到她的工作照片後，知道她開始工作了，因此想索討孝親費，還說不給錢就提告。

原PO說，「我全不怕就是了，想也知道一定是我贏，但心情很複雜，覺得她怎麼能厚顏無恥到這種地步，怎麼有臉來要錢，真的對這個母女關係寒心到不行」、「大家沒錢真的不要生小孩，因為小孩真的會過得生不如死」。

▲網友建議原PO，趕緊到法院聲請免除扶養義務。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一立刻引發網友熱議，有人說「我跟妳打賭，你媽會說是因為她把妳生的漂亮，才能當模特兒工作，所以是妳欠她的」、「怎麼跟黑暗榮耀裡女主角的媽媽一樣不要臉」、「千萬不要給不要心軟，自己過好生活就好」

也有人提醒，「我推薦不用被動等她告，現在就跟法院聲請免除扶養義務，我之前遇到沒養我的爸爸突然中風變植物人，雖然我跟法院聲請免除通過，但聲請通過前已經產生的費用還是要繳，只能免除以後的，結論是越早聲請越好，最好是在出事前就辦好」。