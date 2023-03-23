大陸央企密集反腐　一天5高官「嚴重違法違紀」被查

針對美方認為中方在烏克蘭問題上的立場難言公正，大陸外交部發言人汪文斌22日反問，美方聲稱中方的立場難言公正，難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？他強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，更沒有向衝突的任何一方提供武器。