大陸央企密集反腐　一天5高官「嚴重違法違紀」被查

▲5名中央企業領導人員接受紀律審查和監察調查。（圖／翻攝自大陸中央紀委國家監委網站）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸23日一早一口氣公布5名高官落馬，中央企業正成為反腐「風暴眼」。大陸中央紀委國家監委網站通報，日前，5名中央企業領導人員正接受紀律審查和監察調查。
5人包括，國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司原黨委書記、董事長徐志清涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受國家能源集團紀檢監察組和北京市平谷區監委紀律審查和監察調查。
中國大唐電力燃料有限公司原副總經理張志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。
中國大唐北京大唐燃料有限公司原總經理盛曉明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。
國機集團恆天集團恆天資產管理有限公司原總經理孫曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國機集團紀委和浙江省溫州市泰順縣監委紀律審查和監察調查。
國家電網特高壓事業部計劃處副處長曲輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組和陝西省漢中市監委紀律審查和監察調查。
7天前，據中央紀委國家監委16日也通報，5名中央企業領導人員正在接受紀律審查和監察調查。包括中國船舶集團華中光電技術研究所原所長陳福勝；中國石油天然氣股份有限公司煉油化工和新材料分公司高級副總經理陳俊豪；中核集團核工業二〇八大隊原黨委書記、副大隊長郭志平；航空工業原總經濟師姚江濤；航空工業中航信託股份有限公司原黨委委員、副總經理魏穎暉。
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