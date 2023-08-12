在野黨猛攻前鎮漁港經費　高雄漁會：50年後台灣人會感謝蘇貞昌

▲前行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

在野陣營近來不斷檢討執政黨前瞻建設預算分配不均，高雄前鎮漁港獲得81億預算改建，成為主要攻擊的目標。對此，蘇貞昌12日在臉書表示，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值，韓國瑜市長時代爭取3000萬預算，他認為「要做就一次做到好」，因此拉高預算額度；高雄區漁會理事長謝龍隱也說，過50年後，台灣人會感謝蘇院長。

蘇貞昌說，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值。在韓國瑜市長時代，向政院爭取3000多萬，希望用來進行疏濬污泥和改善停車場，「我做事不分黨派，對農委會說，前鎮漁港這麼重要。要做，就一次做到好！台灣才能跟世界拚！」

蘇貞昌指出，已經用了50年的漁港，港不夠深、市場動線不良、污水更無處排放。更讓台灣人不好意思的，是讓外籍漁工只能在路邊洗澡，沒有能好好休息的地方。蔡政府投注81億預算，讓前鎮漁港週邊軟硬體一次到位，改善污水處理，吸引更多觀光客，也提升漁工人權。

蘇貞昌表示，這個建設得到各漁業領袖的支持，他與陳其邁市長特別到場感謝漁民，也希望他們繼續提供專業的意見，讓台灣漁業再興旺50年。

影片中，高雄區漁會理事長謝龍隱說，當年李國鼎先生引進美元創建遠洋漁業，也把台積電引進，這些歷史都是可以記載的，「在過50年後，台灣人要感謝誰？蘇院長」；陳其邁也說，全國漁港一個一個蓋，前鎮漁港50年都沒有改，這是世界一流的船隊，全台灣的遠洋漁業90%都來自高雄，「一個起碼的公道，都是蘇院長幫大家定案」。