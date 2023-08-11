有在野立委反前瞻但積極爭取預算　陳建仁：建設地方是共識

▲行政院長陳建仁11日出席台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國發會10日在行政院會報告前瞻基礎建設計畫，還秀出圖卡強調無分藍綠，鄧仍遭在野黨質疑計算方式不公平。對此，行政院長陳建仁11日受訪表示，從數據可以看到，確實政府在平衡城鄉這一方面是相當用心，完全沒有看顏色、分黨派，「有一些在野的委員，在立法院的時候是『反前瞻』，但是回到地方的時候，他們也是積極地來幫地方爭取預算」，所以建設地方本來就是大家的共識。

陳建仁說，政府為了因應國內外產業發展的創新技術，還有使城鄉之間能夠更均衡發展，推動了前瞻建設。實際上從昨天的報告當中可以看到，在城鄉建設的經費分布當中，是讓資源比較少縣市能得到多一點的協助、多一點的幫忙，讓城鄉的差距能夠盡量減少。

陳建仁表示，也可以從數據當中看到，確實政府在平衡城鄉這一方面是相當用心，完全沒有看顏色、分黨派，「我們希望中央跟地方政府大家一起合作，讓所有的建設都能夠完全平衡城鄉差距」。

陳建仁指出，在所有經費的分配上也都看得到，在前一陣子有一些在野的委員，在立法院的時候是「反前瞻」，但是回到地方的時候，他們也是積極地來幫地方爭取預算，所以建設地方本來就是大家的共識，也是大家要共同努力的，讓我們一起努力，不分顏色、不分黨派，大家一起來使得台灣的建設更好，使得臺灣更加堅韌、更溫暖、更美滿。