　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

▲民進黨新北市立委參選人吳崢。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新北市立委參選人吳崢。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前連發兩則臉書文指控，民進黨政府執政7年的財政績效在帳面上看似優異，實際上是透過特別預算做假帳，行政院昨親上火線大動作自清，執政團隊成員認為柯文哲用部分數據引導民眾錯誤認知國家財政實際情況，令人遺憾。今（11日）民進黨新北市中和區立委參選人吳崢也在臉書發文質疑，若按照柯文哲的標準，那麼柯文哲擔任台北市長期間實際增加了近百億債務，算不算做假帳？

吳崢表示，柯文哲稱政府的財政紀律是「用特別預算做假帳」，批評政府美化帳面數字，這樣的說法完全不符合事實，財政部次長阮清華昨天也出面澄清，中央政府不論是總預算或特別預算，都會列入整體債務的上限控管，完全不存在「做假帳」這種事。

吳崢指出，柯文哲時常以自己在台北市長任內替台北市還債570億，來宣稱柯市府的財政表現優。然而，若檢視審計部最新出爐的台北市總決算審核報告，雖然柯文哲確實在8年任內，減少了台北市政府的長期債務。

但如果參考「國際貨幣基金組織（IMF）對政府債務的定義，那台北市的債務總額其實從2015年的2010億，上升到2022年的2107億，總共成長了97億之多！

吳崢提到，政府的債務名目繁雜，柯文哲卻從來只宣稱自己替台北市還債500多億，而絕口不提在他任內，將各類債務加總後，台北市的負債其實是增加的。

吳崢認為，財政問題是複雜的數字，被刻意操作、斷章取義成政治攻防上的口水戰，這樣的討論已經失焦，「柯文哲根本是來亂的」！

吳崢反批，柯文哲與民眾黨無視蔡政府財政紀律優良，執意聲稱蔡政府做假帳。那麼他想請問柯文哲，一再聲稱自己是還債市長，卻無視台北市總債務上升的問題，「若依照柯式標準，這是不是做假帳」？

ET快訊
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰
「阿宏3.0」女學生神似李多慧　找妹妹繼續遊高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

全台最強女團！盧秀燕領軍8縣市首長成立聯盟　女力爆棚

共軍明起「東海軍演」至14日　國防部：將持續監控並適切應處

陳建仁酸未超前佈署　許淑華控中央：上午有災情...中午撤應變中心

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

全台最強女團！盧秀燕領軍8縣市首長成立聯盟　女力爆棚

共軍明起「東海軍演」至14日　國防部：將持續監控並適切應處

陳建仁酸未超前佈署　許淑華控中央：上午有災情...中午撤應變中心

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

「國民惡女→受暴婦女→刑警」林智妍新戲演技再爆發！韓媒讚：太適合

「2023善愛嘉年華」齊聚愛的力量　南港二館溫暖啟動

土耳其人行道天降落石　父「肉身護女」脊椎斷

政治熱門新聞

館長嗆7年做什麼　賴品妤列23條政績酸：前4年的立委叫做黃國昌

夏威夷野火焚燒如煉獄　蔡英文關切：願提供必要援助

北市社宅漏水狂噴　徐巧芯開轟

賴品妤反核開嗆　侯辦：她爸綠能大亨

快訊／狂被問是否參選2024總統　郭台銘：我準備好一定宣布

快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

柯文哲斷開郭柯配　「以民眾黨總統候選人參選到底」

柯文哲2030再生能源40％　綠委諷包牌

北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」

賴清德恐難穩坐35％？　她曝觀察：基本盤會逐漸流失

快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

更多熱門

相關新聞

觀察／侯友宜723後「漸入佳境」　全台再走透透突圍「老三困境」

觀察／侯友宜723後「漸入佳境」　全台再走透透突圍「老三困境」

距離總統大選剩不到半年，國民黨總統參選人侯友宜在723全代會後再次展開南下請益之旅，這幾天從桃園到台中與立委合體，接著明後天將再前往台南及高雄。地方人士指出，723之前侯友宜也曾全台走透透，但他們發現，723之後的侯友宜無論在選舉肢體語言或口條上，已有明顯轉變，訴求內容也越來越明確。黨務人士認為，母雞信心增強，可望促使原本心性不定的小雞歸隊，此時此刻應該是母雞小雞互相幫襯，只要能把國民黨基本盤催出來，就能立於不敗之地。

民眾黨「空姐應援團」惹議　林珍羽認要檢討：應協助打破刻板印象

民眾黨「空姐應援團」惹議　林珍羽認要檢討：應協助打破刻板印象

郭台銘苗栗造勢　主持人提點「拜姜太公」

郭台銘苗栗造勢　主持人提點「拜姜太公」

傳陸收買媒體抹黑賴清德訪美行　綠黨團不意外：維持一貫基調

傳陸收買媒體抹黑賴清德訪美行　綠黨團不意外：維持一貫基調

藍小雞批前瞻分配藍綠有別　綠曝數據：人均前3名都是藍營執政縣市

藍小雞批前瞻分配藍綠有別　綠曝數據：人均前3名都是藍營執政縣市

關鍵字：

柯文哲2024總統大選吳崢

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面