批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

▲民進黨新北市立委參選人吳崢。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前連發兩則臉書文指控，民進黨政府執政7年的財政績效在帳面上看似優異，實際上是透過特別預算做假帳，行政院昨親上火線大動作自清，執政團隊成員認為柯文哲用部分數據引導民眾錯誤認知國家財政實際情況，令人遺憾。今（11日）民進黨新北市中和區立委參選人吳崢也在臉書發文質疑，若按照柯文哲的標準，那麼柯文哲擔任台北市長期間實際增加了近百億債務，算不算做假帳？

吳崢表示，柯文哲稱政府的財政紀律是「用特別預算做假帳」，批評政府美化帳面數字，這樣的說法完全不符合事實，財政部次長阮清華昨天也出面澄清，中央政府不論是總預算或特別預算，都會列入整體債務的上限控管，完全不存在「做假帳」這種事。

吳崢指出，柯文哲時常以自己在台北市長任內替台北市還債570億，來宣稱柯市府的財政表現優。然而，若檢視審計部最新出爐的台北市總決算審核報告，雖然柯文哲確實在8年任內，減少了台北市政府的長期債務。

但如果參考「國際貨幣基金組織（IMF）對政府債務的定義，那台北市的債務總額其實從2015年的2010億，上升到2022年的2107億，總共成長了97億之多！

吳崢提到，政府的債務名目繁雜，柯文哲卻從來只宣稱自己替台北市還債500多億，而絕口不提在他任內，將各類債務加總後，台北市的負債其實是增加的。

吳崢認為，財政問題是複雜的數字，被刻意操作、斷章取義成政治攻防上的口水戰，這樣的討論已經失焦，「柯文哲根本是來亂的」！

吳崢反批，柯文哲與民眾黨無視蔡政府財政紀律優良，執意聲稱蔡政府做假帳。那麼他想請問柯文哲，一再聲稱自己是還債市長，卻無視台北市總債務上升的問題，「若依照柯式標準，這是不是做假帳」？