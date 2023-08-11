觀察／侯友宜723後「漸入佳境」　全台再走透透突圍「老三困境」

▲侯友宜在台中順天宮進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

距離總統大選剩不到半年，國民黨總統參選人侯友宜在723全代會後再次展開南下請益之旅，這幾天從桃園到台中與立委合體，接著明後天將再前往台南及高雄。地方人士指出，723之前侯友宜也曾全台走透透，但他們發現，723之後的侯友宜無論在選舉肢體語言或口條上，已有明顯轉變，訴求內容也越來越明確。黨務人士認為，母雞信心增強，可望促使原本心性不定的小雞歸隊，此時此刻應該是母雞小雞互相幫襯，只要能把國民黨基本盤催出來，就能立於不敗之地。

國民黨7月23日全代會之前，侯友宜利用短短一個多月時間，將台灣各縣市跑了一圈，積極與地方人士見面，但礙於當時民調低迷，黨內「換侯」聲浪不斷，多少影響了侯的信心，記者近身觀察也發現，當時侯友宜對於與基層見面，不管是口條或是肢體動作都顯得僵硬放不開。

全代會後侯友宜正式成為國民黨2024的總統提名人選，儘管鴻海創辦人郭台銘仍動作頻頻，且不排除獨立參選，但藍營基層開始慢慢聚攏，「換侯」聲音也消弭於無形，對於侯友宜來說更像是吃了一顆定心丸，心情安定了，言行之間也與以往不同。

從這一兩天侯友宜在台中與地方人士互動上可以看到，侯友宜明顯放開「做自己」，在與立委便當會上小雞不僅鼓勵侯要多論述一些貼近民眾的話語，也要侯友宜「不要怕被民進黨罵」，與會過程中，小雞更主動表達，未來希望在台中8個選區，全部放上小雞與市長盧秀燕及侯友宜的聯合看板。這些行為，似乎大家都看到母雞改變了，小雞也有信心力挺母雞，同心打贏選戰。

國民黨台中市黨部黨工指出，侯友宜過去從事公職工作，謹守行政中立，因此不僅很少涉及黨務，針對地方事務亦鮮少發表意見，所以互動起來會有點卡卡的，但現在的他不同了，全代會前他已全台跑一圈，現在展開他的第二圈，可以感受到侯已有改變。

黨工說明，侯友宜到了地方，不僅虛心聽取大家的意見，也了解目前地方上的需求，基層可以從侯友宜的言論中聽到他對於國家藍圖的擘劃，更從他與民眾的互動上看出，他的親和力已能夠激起共鳴、帶動氣氛，昨天甚至在黃昏市場掃街時，一時興起幫豬肉攤老闆賣起豬肉，完全沒有架子的展現，也讓民眾容易親近，而這也是侯競辦積極要為他建構的人設。

除此之外，台中地方人士表示，這次台中有四位年輕立委參選人，包含黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興等，未來建議可以藉由他們的力量，了解青年需求，進而吸引到更多年輕選票。此外，也建議侯友宜到不同地方的論述可以因地制宜，讓民眾可以感受到他對該地區的了解。

距離選戰倒數5個月，面對郭台銘很有可能宣布獨立參選，並在9月中展開連署，侯友宜就必須在9月前再把民調往上拉，就算不能馬上擺脫老三的困境，也要讓外界看到他的民調趨勢是往上，如此才能讓藍營士氣回升，未來若要與柯文哲談整合，手上也較有籌碼。

