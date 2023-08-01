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空軍清泉崗基8／12開放　勇鷹高教機首次參與「嘉年華」衝場

▲勇鷹高教機。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲勇鷹高教機。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（1日）宣布將於8月12日在台中清泉崗基地舉辦航空嘉年華，是受新冠疫情影響以來，睽違3年首次對外開放國軍營區。活動規劃我國三型主力戰機與國機國造的勇鷹高教機衝場，也會展示愛國者三型飛彈、天弓飛彈、雄風二型與雄風三型飛彈與CM-11戰車、雲豹甲車等。

國防部1日上午舉行記者會，宣布台中清泉崗基地將於8月12日上午9時起至下午4時止舉辦航空嘉年華。根據規畫，活動項目分為「空中動態」與「地面靜態」，前者除包含雷虎小組特技操演、IDF、F-16V與幻象2000等三型主力戰機衝場外，屆時空軍也將出動5架國機國造的勇鷹高教機衝場，這是勇鷹高教機首次在國軍營區開放活動中執行衝場表演。

▲國防部台中市清泉崗航空嘉年華規劃。（圖／國防部提供）

▲國防部台中市清泉崗航空嘉年華規劃。（圖／國防部提供，下同）

靜待展示部分，不僅有上述提及的三型主力戰機與勇鷹高教機，還有UH-60M直升機、P-3C型反潛機、C-130H型機、E-2K型機、AT-3型教練機、T-34C型教練機、BH-1900查核機、銳鷹無人機、紅雀無人機等共16項空用裝備；陸用裝備則有12項，包含愛國者三型飛彈、天弓飛彈、雄風二型與雄風三型飛彈、雷霆火箭、CM-11戰車、雲豹甲車等。

另外整場活動尚有三軍儀隊暨空軍軍樂隊、園遊會、民間學校熱舞表演及儀隊操演。

空軍第三聯隊聯隊長吳杏先少將表示，此次活動目的是藉營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

吳杏先提醒，參訪民眾憑中華民國身分證，或其他附照片的身分證件如駕照、健保卡等，並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件不得進場。而為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動。另外，營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。其他詳情可至空軍司令部官網或臉書專業「中華民國空軍」查詢。

▲▼國防部台中市清泉崗航空嘉年華規劃。（圖／國防部提供）

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