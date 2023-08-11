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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德過境美國　北京策動統促會、在地華裔黑幫反制

▲▼副總統賴清德接見「法國國民議會友台小組主席博多黑議員訪團。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日將會以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，期間依慣例安排過境美國紐約、舊金山兩個城市；此前，北京方面也已多次放話，反對賴清德出訪安排。對此，我國安高層透露，北京方面已動員統促會，現在也在動員當地各僑團，如同上次（4月總統蔡英文出訪過境）華裔黑幫來進行反制，而最近統促會應會開記者會。

總統蔡英文請賴清德擔任特使，於台北時間12日傍晚出發前往巴拉圭，出席總統當選人貝尼亞就職典禮；而依過往總統、副總統出訪友邦慣例，去返程皆會過境美國，本次規劃過境美國紐約與舊金山。

不過，對於賴清德本次出訪，北京方面也如以往慣例表達反彈態度，中國駐美國大使謝峰在7月19日時，表達出「堅決擋住灰犀牛」的論調；隨後，中國外交部新聞司副司長毛寧也三度傳達「堅決反對」的立場。

在美方的態度上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在7月19日也公開表示，台灣高層官員出訪過境美國，是依循慣例，尤其過去數十年間，台灣的副總統已過境美國10次，這次是第11次，也是賴清德個人第2次，中國沒有理由藉故採取挑釁行動。

我國安高層表示，本次賴清德出訪，凸顯兩個意義：首先，是拒絕威權紅線，阻卻恫嚇凸顯台美信任關係強韌；不過他也不否認，在溝通的過程中，各種恫嚇、感擾聲此起彼落。該高層人士透露，北京方面動員統促會、僑團，還有在地黑幫等要進行反制，不過感謝美方還是順利安排。

此外，國安高層也表示，這次出訪顯示台美「共同控管威權風險」再一次的案例，作為印太區域負責任的民主夥伴，此次過境從過程中的溝通，過境點的選擇、活動的籌劃安排，都在台美雙方高度默契以及密切聯繫下完成，也讓各種不確定的風險降到最低。

國安高層特別強調，台美這次聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」，事實上，中國也沒有理由過度反應或藉機升高區域情勢。

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