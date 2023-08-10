軌道建設壓垮地方財政？　國發會：地方政府同意、議會承諾才可往下走

▲國發會主委龔明鑫出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

在野黨近來不斷質疑中央前瞻預算的執行成效，特別是軌道建設的執行成果。針對有在野黨質疑軌道建設會成為地方政府的財政負擔，國發會主委龔明鑫10日在院會後記者會表示，軌道建設要由地方政府主動提出，經過交通部、行政院審議才會進行綜合規劃，「這要地方政府同意、議會承諾可以負擔，才有辦法往下走，若地方政府覺得配合款無法負擔或是議會沒有同意，這樣計畫就要重新修改」。

龔明鑫說明，軌道建設尤其捷運部分，按照法律上來講，是地方政府要主動提出，有實際需要如人口密集度等，需要大眾捷運系統來便利市民，提出可行性計畫出來。

龔明鑫說，可行性計畫出來後要經過審議，如路廊、經費等，而每個縣市的財務分級已經知道，按照中央對地方縣市的補助辦法，每個等級補助多少比例都是清楚的。要多少錢的部分，就要看路廊怎麼規劃，可行性規劃出來後，交通部通過會送到行政院審議，審議通過後才會進行到綜合規劃。

龔明鑫指出，進入綜合規劃後，就會進行更細的部分，把財務狀況、捷運建設自償性、中央負擔多少、地方政府配合款是多少等，都會計算出來，「這是要地方政府同意、要議會承諾，這些東西可以負擔的，才有辦法往下走，如果地方政府覺得配合款無法負擔或是議會沒有同意，這樣計畫就要重新修改，表示這不一定可以承諾能做完」。

「若中央政府同意、地方政府也OK、地方議會也能諾將來會編預算，這事情才會往前走。」龔明鑫強調，的確地方政府要提出配合款，但這是將來要付的，除非將來地方政府的稅收收入完全不付這個，理論上議會通過將來稅收本來就有一部分要償還地方建設經費，本來就要算在裡面，這樣財務才可以持續發展。