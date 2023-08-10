陸開放出團美日韓　國際航班量僅有「疫情前5成」

▲大陸開放旅行社出團日本。（圖／路透社）



文／中央社台北10日電

中國文旅部今天公布第3批恢復旅行團出境目的地名單，共有78個國家，其中包括日本、韓國、澳洲、美國等熱門旅遊國家。但最新數據顯示，中國目前的國際航班數量僅恢復至疫情前5成。

據陸媒第一財經報導，中國今天恢復多個疫情前熱門旅遊國家的旅行團出遊後，攜程旅行App數據顯示，出境遊產品搜索暴增超過20倍，其中以「十一長假」出發時段最受關注，日本、澳洲、紐西蘭等國家跟團產品熱度飆升。

美團、大眾點評數據同時也顯示，境外飯店的瀏覽量暴漲7倍。其中，日本、韓國的住宿瀏覽熱度分別成長12倍和15倍。近一個月，平台上日本、美國、新加坡、泰國等熱門境外目的地搜索量熱度攀升。

▼泰國高官歡迎陸客造訪。（圖／路透社）



相形之下，中國疫後的國際航班數量恢復緩慢。

報導引述「航班管家」App數據指出，2023年第31週（7月31日至8月6日），中國國內航班量9萬9904架次，已恢復至2019年的114.3%；國際航線航班量7502架次，僅恢復至2019年的49.8%，比上週上升2.5%，比2019年同期下降52.1%。

儘管中共中央政治局7月底召開會議，提到「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通」，但國際航班的恢復速度慢於預期。

對此，不少中國大陸的航空公司人士指出，這與不少國家的出境旅行團還沒開放有很大關係，一定程度上影響了旅客的出境需求。

報導引述中國民航局局長宋志勇7月在半年工作會指出，上半年受境外旅遊市場恢復滯後、航班運行組織週期偏長、部分國外機場保障能力不足以及地緣政治等因素影響，國際客運市場恢復落後國內市場，國際航班客座率僅為67.5%，低於疫情前12.4個百分點。

航班管家的最新數據顯示，國際出港目的地中，東南亞的航班量占比42.2%居地區首位；中韓航班恢復率超過6成；中國到日本只有41.3%；中國到澳洲只有57.7%，中美更是只有6.5%。

對於下半年的國際航班恢復情況，宋志勇預計，下半年國際航空客運市場將加快恢復，國際客運航班量有望恢復至疫情前60%至65%。