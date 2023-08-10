24小時顧嬰！小姑老公減薪「婆婆逼退費4萬8」　結局更荒謬

▲原PO連五天顧嬰24小時，只收1萬2000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很想乾脆不顧了！」一名女網友透露，一周5天幫小姑顧寶寶，且24小時全程照料，有時假日也無條件帶嫩嬰，只收1萬2000元人情費，怎料近日小姑老公被減薪，婆婆要求原PO退費一半，等於要掏4萬8000元，神扯的是，連老公都要求她退錢。文章曝光後，引來全場開噴「豬隊友會害死老婆！」

一名女網友在《匿名公社》以「幫小姑顧小孩，一個月拿12000算貴嗎」為標題表示，由於本身有保母證照，而小姑不放心女兒給外面的保母照料，恰好滿月那段時間，原PO也沒幫別人帶孩子，於是她熱心答應幫忙照顧，無奈根本是惡夢的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小姑星期一早上6點30分到7點就會把寶寶送來，直到星期五晚上9點才來接，偶爾假日出去玩，原PO也無條件照顧不收錢，轉眼間8個月過去，小姑老公突然被減薪，而婆婆得知後，要求原PO把這段照顧費用退一半錢給小姑，甚至強調「自家人也算這麼貴，沒一個大嫂的肚量！」

一番話讓原PO感到莫名其妙，這8個月以來，她自掏腰包買副食品、玩具、衣服等，也從來沒跟小姑討過錢，「這叫我沒肚量？」況且保母費收1萬2000元算很便宜了，如果真的要退，等於要拿出4萬8000元出來。

但現在更傻眼的是，小姑本尊明明堅決不用退錢，還反罵婆婆此舉很無理，不料原PO老公卻跳進來攪局，心疼小姑吃苦便主張退錢，一度讓原PO心冷喊話「就沒想到我幫忙顧寶寶也很辛苦？」左右難為之下，原PO也退一步表示，下個月只收1萬保母費就好，然而婆婆與老公依舊不滿意，「很想乾脆不顧了！」

底下網友也看不下去，紛紛砲翻「婆婆自己顧吧！妳還是去外面當保母可能賺比較多，也不影響家裡」、「都沒人發現妳是顧24小時的嗎」、「離婚好了，這奇葩老媽生的奇葩老公不要也罷」、「那婆婆自己顧啊！免費不收錢，每次都愛拿親情來說嘴，情勒仔」、「豬隊友會害死老婆」、「連老公都站出來這樣講，那直接吵離婚好了，不用客氣」。

也有網友分享行情，「我同事的15000元／月，不含三節禮金」、「我隨便找都超過15000元，還有三節禮金」、「小小孩給16000元，到國小三年級給10000元，妳已經很便宜了」、「我沒遇過12000元的保母還可以放到那麼晚的」、「外面顧寶寶8個小時、月休8天、三節獎金、年終，15800元到23000元，妳已經顧及自家人意思收一半」。

▼網友也火了。（圖／翻攝匿名公社）

