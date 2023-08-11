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80K人夫「1天零用錢200」！下班回家更苦　網喊扯：離婚吧

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫月收入8萬元，每日零用錢卻只有200塊錢；他更哀怨表示，下班回家還要包辦家事，因為老婆白天顧小孩很累，晚上要追劇紓壓；不僅如此，太座對於娛樂性消費也相當雙標，種種行徑令他苦不堪言。

網友在「匿名公社」委屈表示，「男人真命苦，我的錢是她的錢，她的錢還是她的錢。一天領200，菸酒只能強迫改，節日想拿錢回去給我媽，要拜託好幾天只差沒下跪，下班回家家事要全包，小孩我顧衣服我曬地也要拖好，因為她白天顧小孩很累，晚上追劇紓壓要我不能吵。」

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原PO直言，老婆假日跟閨蜜逛街，他只能無條件答應，而他要跟哥們釣魚，卻經常被打槍，「她新衣服、水晶指甲月月做到好，父親節我爸只有蛋糕，想包紅包還被罵爆，而她爸擺宴一桌破萬，她闊氣刷卡眾人只誇女兒好。」

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他透露，自己是開大車的，月收入8萬，「別問我怎麼還不跑，兩個小孩沒媽活不了，誰說結婚真的好，婚前溫柔婚後變臉，只有結過婚的才知道。」

對此，網友們紛紛回應，「那我好一點，每天有300」、「我找不到結婚的好處了」、「連基本的尊重都沒有」、「離婚吧~人生苦短，對自己好一點才重要」、「感覺好慘啊」、「自己活成這樣，怪誰」、「一天200也太苛刻」、「這種女人你還要喔」。

另外，也有不少人夫苦笑，「我月薪7萬，也是1天只有200零用錢而已，也這樣過好幾年了，習慣就好」、「我除了加油，零用錢一個月1千有找」、「我1天才100」。

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