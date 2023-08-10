文組畢業起薪5萬！她曝「超香2福利」　眼尖網搖頭：小心詐騙

▲原PO表示，自己獲得了一份月薪5萬的工作，正猶豫是否要去。（圖／資料照）



記者陳怡靜／綜合報導

對應屆畢業生而言，要找到有興趣且起薪不錯的工作實屬不易。一名女網友表示，大學剛畢業的她，拿到了一份月薪5萬多的工作，「是負責歐美線客戶的業務工程師，然後好像是有給免費宿舍跟三餐，你們覺得這個月薪還okay嗎？」文章一出，眼尖網友紛紛直言「不對勁」。

原PO在Dcard發文指出，身為應屆文組畢業生的她，還沒有任何全職經驗，近期拿到了一份月薪5萬多的工作，職務內容式負責歐美線客戶的業務工程師，公司甚至會供三餐還有免費宿舍，讓她很是心動，「你們覺得這個月薪還okay嗎？或是說這份工作以後寫在履歷上能加分嗎？」

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貼文曝光後，立刻引發熱議，「剛畢業就可以月薪五萬很不錯了欸」、「很讚了，我第二年做國外業務，常常出國參展，也是五萬，不包宿舍跟三餐」、「現在是什麼雜魚職位都可以冠上工程師了，業務就業務，還要冠個工程師」、「只有我覺得原po想炫嗎」。

▲不少人勸原PO先多打聽，免得落入詐騙集團陷阱。（圖／記者劉維榛攝）



不過也有許多眼尖網友直言，看起來沒那麼單純，勸原PO三思，「聽起來超像詐騙」、「最好小心點不然被賣了都不知道，先求證是不是真的再說，安全第一，薪水其次」、「柬埔寨也是說月薪7萬，外派，包吃住，有住宿，完全就是詐騙集團會po徵才廣告」、「免費宿舍跟三餐是在緬甸還是柬埔寨」、「我也覺得超像詐騙，還附宿舍」。