河北逾388萬人遭受洪災「29人死亡」　經濟損失破4000億

▲洪水退後的農田一片狼藉。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京、河北等地日前遭遇特大暴雨襲擊，大水沖毀大量房屋建築，災情嚴重。河北官方今（11）早發布最新數據顯示，截至10日，因災死亡29人、16人失蹤。北京方面截至8日24時，全市因災死亡33人、18人失蹤。

河北省防汛救災暨災後重建新聞發布會今早在石家莊召開。據介紹，截至8月10日，河北省因災死亡29人，其中6人為先前失聯人員，目前還有16人失聯，救援人員仍在全力搜救。

▲河北官員低頭哀悼 。（圖／央廣網）

記者會上，河北省委、省政府官員向因公犧牲同志和遇難者低頭哀悼，並向家屬表示慰問。

據悉，本次特大暴雨過程，洪澇災害波及河北110個縣（市、區）。經初步統計，截至8月10日，全省有388.86萬人遭受洪澇災害，農作物受災面積31.97萬公頃，其中絕收13.15萬公頃，倒塌房屋4.09萬間，嚴重損壞房屋15.55萬間。

另外，受損中小學校、幼兒園達1150所，受損醫療機構1871家，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，全省直接經濟損失958.11億元人民幣（約新台幣4050億元），目前整體受災情況仍在統計核實中。

▲泡在水中的快遞包裹。（圖／視覺中國）

北京方面，截至8月8日24時，北京全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，因搶險救援犧牲5人，還有18人失蹤，其中包括1名搶險救災人員。