大水淹進河北「千年古寺」　文保所長游泳檢查受災情況

記者林郁婷／綜合報導

河北高碑店市新城鎮的「開善寺」昨日淹水，疑似一名文保所所長隻身游泳，到大殿內查看受災情形。這段影片在網路上引發討論，也獲得高碑店市文廣旅局證實，更稱開善寺目前受災嚴重，整座寺廟泡在水裡，已經暫時關閉，之後將進行修繕。

據《澎湃新聞》報導，從影片中可見，一名打赤膊的男子在偌大的泥水中，奮力往紅色外牆建築物方向游去，水面泛起一圈圈漣漪，周圍較矮的樹木早已看不見樹幹。

▲男子游泳到寺廟大殿查看情況。（圖／翻攝自影片）



高碑店市文化廣電和旅遊局工作人員證實，影片中的男子就是文保所所長，當時他游過去，看到整座寺廟淹水，就連大殿也泡在水裡，「具體情況我們還在統計，屆時會發布消息，以後肯定會進行修繕的」，目前已關閉。

高碑店市文物部門相關工作人員則表示，當地多處村莊積水深度達四至五公尺，開善寺也遭殃，「前期我們按照防汛總指揮部安排部署，用沙袋圍擋和塑料薄膜等，能想到的加固措施都採用了，但是這次雨非常大」。

據了解，開善寺是中國現存「八大遼代木構建築」之一，擁有上千年歷史，也是全國重點文物保護單位，今年4月才正式對外開放。古建築專家祁英濤在1955年率隊，對開善寺大殿進行詳細勘測後，推斷建築年代為遼代年間（1004年至1123年）。